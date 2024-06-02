Найкращі міста для життя в Європі (інфографіка) — Finance.ua

Найкращі міста для життя в Європі (інфографіка) Сьогодні 14:03 — Світ

Найкращі міста для життя в Європі (інфографіка)

Комісія ЄС поставила жителям 83 міст Європи ряд запитань про якість їхнього життя. Незважаючи на те, що опитування проводилося ЄС, місто-переможець не було місцем призначення в блоці, хоча кілька міст ЄС потрапили до списку.

Про це пише express.co.uk

Читайте також Найкращі міста світу для відвідування у 2024 році (інфографіка)

10. Клуж-Напока, Румунія

Столиця Трансільванії, улюблене місце для короля Карла III, Клуж-Напока є десятим найкращим місцем для життя в Європі. Близько 94 відсотків жителів міста були задоволені якістю життя в ньому. Більше 70 відсотків жителів також сказали, що там легко знайти роботу.

9. Брага, Португалія

Брага є недооціненим місцем відпочинку в Португалії, і його часто ігнорують на користь Лісабона та Порту. Однак це гарне місто є фантастичним місцем для відпочинку, а також чудовим місцем для життя. Близько 94 відсотків жителів сказали, що щасливі жити там.

8. Росток, Німеччина

Прибережне місто на півночі Німеччини, Росток є гарним місцем для дітей і літніх людей. Понад 90 відсотків мешканців були щасливі жити там, у той час як воно також отримало найвищу оцінку задоволеності роботою. Понад 85 відсотків людей сказали, що вони задоволені своєю роботою.

7. Женева, Швейцарія

Близько 95 відсотків людей щасливі, живучи в Женеві. Це швейцарське місто є неймовірно популярним місцем для експатів. Однак це не показало найкращих результатів щодо доступності житла, і лише вісім відсотків мешканців сказали, що легко знайти житло за свій бюджет.

6. Стокгольм, Швеція

Близько 95 відсотків людей були щасливі жити в Стокгольмі. Однак у шведському місті також було проблемою знайти доступне житло.

5. Гданськ, Польща

Польське портове місто визнали одним з найкращих у світі для життя. Понад 95% опитуваних наголосили, що абсолютно задоволені.

4. Лейпциг, Німеччина

Понад 95% людей задоволені своїм життям у місті. Наголошують, що воно — справжня молодіжна столиця Німеччини.

3. Копенгаген, Данія

Свою радість від життя у місті озвучили приблизно 96% місцевих. Вони наголошують, що їхнє життя — стабільне та безпечне.

2. Ґронінґен, Нідерланди

Понад 96% місцевих жителів — щасливі будувати своє майбутнє там. Близько 85% людей заявили, що почуваються у безпеці.

1. Цюрих, Швейцарія

Його визнали найкращим містом для життя на території Євросоюзу. Понад 97% місцевих жителів задоволені своїм життям. Вони кажуть, що задоволені своєю роботою та рівнем комфорту у Цюриху.

Довідка Finance.ua:

Аналітики склали список зі 100 міст світу, які найкраще підходять для життя і туризму. Лондон посів перше місце. Оскільки «столиця столиць» спритно долає незвідану, небезпечну територію світу після Brexit і пандемії, вона займає перше місце в рейтингу дев’ятий рік поспіль.

Нагадаємо, Київ став найкращим містом світу 2023. Цей рейтинг став по справжньому особливим, адже окрім 100 найкращих міст було обрано і «Почесне найкраще місто світу 2023 року», ним став Київ. Агенція Resonance — провідний консультант у сфері туризму, нерухомості та економічного розвитку опублікував рейтинг «Топ 100 найкращих міст світу 2023 року для життя, роботи, інвестицій та подорожей».

Київ — столиця України, маяк мужності та стійкості проти агресора. Розташовано на берегах Дніпра — однієї з найбільших річок Європи. Київ є великим діловим центром України. Житловий фонд міста представлений багатоквартирними будинками та сучасними житловими комплексами. Транспортна інфраструктура — це розвинена система метро та автобуси, тролейбуси і трамваї. Місто багате на визначні місця та пам’ятки.



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.