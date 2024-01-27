Найкращі міста світу для відвідування у 2024 році (інфографіка) — Finance.ua

Найкращі міста світу для відвідування у 2024 році (інфографіка) Сьогодні 17:28 — Світ

Найкращі міста світу для відвідування у 2024 році (інфографіка)

Портал про подорожі та розваги Time Out представив свіжий список найкращих міст світу для відвідування у 2024 році.

Як відзначають укладачі рейтингу, його основою стало глобальне опитування місцевих жителів, зокрема, про якість і доступність їжі, культуру і нічного життя в їхньому місті. Також у городян запитували, чи щасливі вони в своєму місті, чи красиво там і чи легко заводити соціальні зв’язки. Крім звичайних громадян також були опитані експерти з подорожей і міського життя. Все це повинно допомогти туристам вибрати наступне місце для відпочинку.

Очолило рейтинг місто Нью-Йорк у США. Експерти відзначили, що це місто «ніколи не спить», оскільки багато його ресторанів, барів та магазинів працюють 24 години на добу. Те ж саме можна сказати і про «несплячий» дух міста.

Цей динамічний мегаполіс завжди адаптується, впроваджує інновації та розширює межі. У міських галереях і музеях постійно проходять виставки, в різних районах міста проходить безліч найрізноманітніших фестивалів, і незалежно від пори року в Нью-Йорку завжди можна знайти хорошу вечірку.

УНІАН За матеріалами:

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