Найкращі міста світу для відвідування у 2024 році (інфографіка) — Finance.ua
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Найкращі міста світу для відвідування у 2024 році (інфографіка)

Світ
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Найкращі міста світу для відвідування у 2024 році (інфографіка)
Найкращі міста світу для відвідування у 2024 році (інфографіка)
Портал про подорожі та розваги Time Out представив свіжий список найкращих міст світу для відвідування у 2024 році.
Як відзначають укладачі рейтингу, його основою стало глобальне опитування місцевих жителів, зокрема, про якість і доступність їжі, культуру і нічного життя в їхньому місті. Також у городян запитували, чи щасливі вони в своєму місті, чи красиво там і чи легко заводити соціальні зв’язки. Крім звичайних громадян також були опитані експерти з подорожей і міського життя. Все це повинно допомогти туристам вибрати наступне місце для відпочинку.
Очолило рейтинг місто Нью-Йорк у США. Експерти відзначили, що це місто «ніколи не спить», оскільки багато його ресторанів, барів та магазинів працюють 24 години на добу. Те ж саме можна сказати і про «несплячий» дух міста.
Цей динамічний мегаполіс завжди адаптується, впроваджує інновації та розширює межі. У міських галереях і музеях постійно проходять виставки, в різних районах міста проходить безліч найрізноманітніших фестивалів, і незалежно від пори року в Нью-Йорку завжди можна знайти хорошу вечірку.
Найкращі міста світу для відвідування у 2024 році (інфографіка)
За матеріалами:
УНІАН
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