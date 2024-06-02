Німеччина стала найбільшим постачальником автотранспорту спецпризначення в Україну — Finance.ua

Німеччина стала найбільшим постачальником автотранспорту спецпризначення в Україну Сьогодні 20:09 — Технології&Авто

У першому кварталі цього року в Україну в режимі імпорту було ввезено 231 автотранспортний засіб спеціального призначення (автокрани, автобетономiшалки тощо).

Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на дані Держстату.

Загальна митна вартість цього імпорту склала понад $31 млн.

«Найбільшим постачальником автотранспорту спецпризначення була Німеччина, звідки в Україну було завезено 44 машини», — йдеться в повідомленні.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США (33 од.) та Бразилія (29 од.).

Як зазначили в «Укравтопромі», за вартісними обсягами найбільший імпорт був з Німеччини ($9,7 млн.), Бразилії ($7,1 млн) та КНР ($4,1 млн).

Нагадаємо, рейтинг найпопулярніших виробників дизельних легкових машин на українському вторинному ринку очолює Volkswagen, з чималою часткою 19%.

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