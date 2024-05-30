73% ввезених українцями автомобілів з початку цього року — вживані Сьогодні 07:45 — Особисті фінанси

У I кварталі 2024 року в Україну завезли 63,1 тис. вживаних легкових автомобілів (73% від загальної кількості) і 23,2 тис. нових (27%).

Про це повідомляє Державна митна служба.

Найбільше імпортували бензинових авто — 45,3 тис. штук (52%), дизельних авто — 20 тис. штук (23%), електроавтомобілів — 15,3 тис. (18%) та гібридних автомобілів — 5,8 тис. штук (7%).

За І квартал 2024 року в Україну завезли 86 тис. легкових автомобілів. Їхня загальна заявлена вартість склала $1,1 млрд, а держбюджет отримав 11,1 млрд грн за імпорт цих авто.

Інфографіка: customs.gov.ua

Нагадаємо, програма страхування автомобіля каско захищає водіїв від фінансових втрат у випадку найтиповіших транспортних проблем. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.