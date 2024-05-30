73% ввезених українцями автомобілів з початку цього року — вживані — Finance.ua
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73% ввезених українцями автомобілів з початку цього року — вживані

Особисті фінанси
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У I кварталі 2024 року в Україну завезли 63,1 тис. вживаних легкових автомобілів (73% від загальної кількості) і 23,2 тис. нових (27%).
Про це повідомляє Державна митна служба.
Найбільше імпортували бензинових авто — 45,3 тис. штук (52%), дизельних авто — 20 тис. штук (23%), електроавтомобілів — 15,3 тис. (18%) та гібридних автомобілів — 5,8 тис. штук (7%).
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За І квартал 2024 року в Україну завезли 86 тис. легкових автомобілів. Їхня загальна заявлена вартість склала $1,1 млрд, а держбюджет отримав 11,1 млрд грн за імпорт цих авто.
Інфографіка: customs.gov.ua
Інфографіка: customs.gov.ua
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За матеріалами:
Finance.ua
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