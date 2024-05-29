Топ-15 дизельних легковиків з пробігом (інфографіка) — Finance.ua

Топ-15 дизельних легковиків з пробігом (інфографіка) Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

Топ-15 дизельних легковиків з пробігом (інфографіка)

Рейтинг найпопулярніших виробників дизельних легкових машин на українському вторинному ринку очолює Volkswagen, з чималою часткою 19%.

Про це пише auto.ria

Також є попит на автівки Renault (12,7%), який на другій позиції; третій у цьому списку Mercedes-Benz, з часткою 9%.

Якщо до них додати Skoda та BMW, отримаємо понад половину (53%) усього ринку у цьому підсегменті.

У списку що нижче можна побачити кілька моделей, які не цілком легкові, бо скоріше належать до групи «малих комерційних авто» (LCV), проте оскільки керувати ними можна з «легковим» посвідченням водія категорії «В» (за винятком кількох «важких» варіантів окремих бусів), і всі вони мають пасажирські версії, ми їх все ж включили до загайної вибірки.

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Довідка Finance.ua:

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