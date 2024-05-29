Топ-15 дизельних легковиків з пробігом (інфографіка) — Finance.ua
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Топ-15 дизельних легковиків з пробігом (інфографіка)

Технології&Авто
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Топ-15 дизельних легковиків з пробігом (інфографіка)
Топ-15 дизельних легковиків з пробігом (інфографіка)
Рейтинг найпопулярніших виробників дизельних легкових машин на українському вторинному ринку очолює Volkswagen, з чималою часткою 19%.
Про це пише auto.ria.
Також є попит на автівки Renault (12,7%), який на другій позиції; третій у цьому списку Mercedes-Benz, з часткою 9%.
Якщо до них додати Skoda та BMW, отримаємо понад половину (53%) усього ринку у цьому підсегменті.
Топ-15 дизельних легковиків з пробігом (інфографіка)
У списку що нижче можна побачити кілька моделей, які не цілком легкові, бо скоріше належать до групи «малих комерційних авто» (LCV), проте оскільки керувати ними можна з «легковим» посвідченням водія категорії «В» (за винятком кількох «важких» варіантів окремих бусів), і всі вони мають пасажирські версії, ми їх все ж включили до загайної вибірки.
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Нагадаємо, з 20 травня Моторне (транспортне) страхове бюро України підвищило ціни на договори міжнародного страхування «Зелена картка». Розповідаємо, якими будуть нові тарифи. Розмір єдиних страхових платежів за договорами міжнародного страхування «Зелена картка» зріс і він є єдиним для всіх страховиків — повних членів МТСБУ.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні існує обов’язкова вимога для власників механічних транспортних засобів мати страховий поліс ОСЦПВ. Однак деяким автомобілістам, крім «автоцивілки», потрібно мати ще одну страховку, за відсутність якої можна отримати чималий штраф;
  • стаття 7 Закону «Про страхування» і постанова Кабміну від 14.08.1996 № 959 зобов’язують водіїв, які здійснюють транспортні перевезення, оформляти поліс особистого страхування від нещасних випадків на транспорті. При цьому страхувальниками є юридичні особи та підприємці, які володіють транспортом або користуються ним на правах оренди.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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