«Укрзалізниця» призначила додатковий рейс потяга до Великодніх свят — Finance.ua

«Укрзалізниця» призначила додатковий рейс потяга до Великодніх свят
Призначено додатковий рейс до Великодніх свят швидкісного поїзда «Інтерсіті» № 755/756 Київ — Луцьк — Київ.
Про це пише Укрзалізниця.
Розклад на 17 квітня в обох напрямках:
Київ → Луцьк: 07:21 — 13:00
Луцьк → Київ: 16:29 — 22:17
Проміжні зупинки передбачені на станціях Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівка, Славута, Кривин, Здолбунів, Рівне, Ківерці.
Маршрут обслуговуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda з вагонами 1 та 2 класу та вагоном-буфетом.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті № 778 Львів-Київ. На маршруті курсуватиме двоповерховий швидкісний поїзд Skoda. Раніше «Укрзалізниця» відкрила новий флагманський потяг Київ — Рахів під назвою «Гуцульщина».
Довідка Finance.ua:
- Укрзалізниця з 1 лютого зменшила знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.
- Також Укрзалізниця запустила два нові залізничні маршрути для сполучення з ЄС. Так, почав курсувати перший поїзд з Києва до Будапешта та Братислави. Нові сполучення покликані частково розвантажити популярний варшавський напрямок та розширити логістичні зв’язки з європейськими країнами.
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