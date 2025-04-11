«Укрзалізниця» призначила додатковий рейс потяга до Великодніх свят — Finance.ua

«Укрзалізниця» призначила додатковий рейс потяга до Великодніх свят Сьогодні 12:37 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» призначила додатковий рейс потяга до Великодніх свят

Призначено додатковий рейс до Великодніх свят швидкісного поїзда «Інтерсіті» № 755/756 Київ — Луцьк — Київ.

Про це пише Укрзалізниця.

Розклад на 17 квітня в обох напрямках:

Київ → Луцьк: 07:21 — 13:00

Луцьк → Київ: 16:29 — 22:17

Проміжні зупинки передбачені на станціях Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівка, Славута, Кривин, Здолбунів, Рівне, Ківерці.

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Маршрут обслуговуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda з вагонами 1 та 2 класу та вагоном-буфетом.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті № 778 Львів-Київ. На маршруті курсуватиме двоповерховий швидкісний поїзд Skoda. Раніше «Укрзалізниця» відкрила новий флагманський потяг Київ — Рахів під назвою «Гуцульщина».

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Довідка Finance.ua:

Укрзалізниця з 1 лютого зменшила знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.

Також Укрзалізниця запустила два нові залізничні маршрути для сполучення з ЄС. Так, почав курсувати перший поїзд з Києва до Будапешта та Братислави. Нові сполучення покликані частково розвантажити популярний варшавський напрямок та розширити логістичні зв’язки з європейськими країнами.

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