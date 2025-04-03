«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів поїзду Київ — Трускавець
«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів додатковому поїзду № 159/160 Київ — Трускавець.
Про це повідомила пресслужба компанії.
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Потяг курсуватиме також 12, 18, 19, 20 та 21 квітня.
Розклад руху:
Київ 10:16 → Трускавець 19:37;
Трускавець 09:03 → Київ 19:11.
Зупинки у Львові та Дрогобичі.
Квитки вже можна придбати в застосунку «Укрзалізниці», на сайті та в касах вокзалів.
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1 квітня УЗ призначила додатковий поїзд з Києва до Трускавця на 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 квітня.
Довідка Finance.ua:
- 23 березня на «Укрзалізницю» вчинили масштабну кібератаку, через що не працювали майже усі онлайн-послуги залізниці.
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