«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів поїзду Київ — Трускавець Сьогодні 19:44 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів поїзду Київ — Трускавець

«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів додатковому поїзду № 159/160 Київ — Трускавець.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Потяг курсуватиме також 12, 18, 19, 20 та 21 квітня.

Розклад руху:

Київ 10:16 → Трускавець 19:37;

Трускавець 09:03 → Київ 19:11.

Зупинки у Львові та Дрогобичі.

Квитки вже можна придбати в застосунку «Укрзалізниці», на сайті та в касах вокзалів.

Читайте також «Укрзалізниця» зазнала масштабної хакерської атаки

1 квітня УЗ призначила додатковий поїзд з Києва до Трускавця на 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 квітня.

Довідка Finance.ua:

23 березня на «Укрзалізницю» вчинили масштабну кібератаку, через що не працювали майже усі онлайн-послуги залізниці.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.