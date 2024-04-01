Українці зможуть укладати шлюб по відеозв'язку в «Дії»: як це працюватиме — Finance.ua

Українці зможуть укладати шлюб по відеозв'язку в «Дії»: як це працюватиме
Уряд ухвалив постанову, яка дозволить українцям у межах експериментального проєкту одружуватися в застосунку Дія.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
«Раніше через неможливість побачитися наживо багато наречених відкладали узаконення стосунків. Процес державної реєстрації шлюбу планується повністю перевести в електронну форму. Особливо актуальне одруження онлайн для військових та пар, які через війну перебувають на відстані», — сказано в повідомленні.
Як працюватиме одруження в Дії
- наречені заповнюють заяву про реєстрацію шлюбу через застосунок Дія;
- одружуватиме молодят по відеозвʼязку працівник ДРАЦСу;
- підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.
Нагадаємо, нещодавно на порталі Дія з’явилася можливість подавати заяву про державну реєстрацію шлюбу й одразу вибирати місце, час, формат та зал, де пройде церемонія.
«Тобто в такому разі нареченим необхідно було прийти до ДРАЦСу безпосередньо лише на реєстрацію шлюбу», — пояснили в Мінцифри.
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Цією послугою вже скористалися понад 22 тисяч українських пар.
«А після запуску вищезгаданого сервісу весь процес одруження буде цифровізовано», — підсумували в міністерстві.
Довідка Finance.ua:
- у застосунку «Дія» також можна отримати англомовну версію деяких документів;
- українці не можуть перетинати державний кордон за допомогою паспорта в застосунку «Дія». Однак деякі документи все ж таки можуть стати в нагоді. При перетині кордону громадяни України мають обов’язково мати при собі фізичний паспорт;
- у «Дії» нагадали, які державні установи вже приймають документи з фірмового додатка або визнають електронний підпис, за допомогою якого можна авторизуватися в особистому кабінеті.
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