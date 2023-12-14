Українці за один день розкупили річний запас eSIM — Finance.ua

Українці за один день розкупили річний запас eSIM Сьогодні 05:49 — Технології&Авто

Українці за один день розкупили річний запас eSIM

На тлі масштабної атаки на «Київстар» українці за один день розкупили річний запас eSIM інших операторів.

Про це повідомив народний депутат, голова ІнАУ Олександр Федієнко.

За його словами, якщо «Київстар» не відновить своє ядро, то два інші оператори мобільного зв’язку можуть почати працювати з перебоями. Це буде пов’язано з перевантаженням мережі на рівні доступу.

«Якщо так трапиться, то оператори вимушені будуть зменшити кількість сервісів, які вони надають через мережу», — каже Олександр Федієнко.

На думку Федієнка, можна уникнути такої ситуації. Для цього операторам потрібні додаткові ресурси смуг радіочастот, щоб розвантажити свої базові станції.

Інший можливий крок — спробувати перевести інфраструктуру доступу ураженого оператора на двох працюючих операторів.

«Дуже радикально, практично неможливо, але з урахуванням всього я б про це подумав», — додав Федієнко

Нагадаємо, вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв’язку «Київстар». Причиною стала хакерська атака на ядро мережі.

російські хакери з групи «Солнцепек» взяли на себе відповідальність за кібератаку на українського оператора мобільного звʼязку «Київстар».

Speka За матеріалами:

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