Українці відповіли, які сфери в країні є найбільш корумпованими — Finance.ua

Українці відповіли, які сфери в країні є найбільш корумпованими Сьогодні 13:18

Українці відповіли, які сфери в країні є найбільш корумпованими, Фото: freepik

Серед опитаних українців 57% вважають, що корупцію не можна виправдати за жодних обставин. У 2017 році такої думки дотримувалася лише третина громадян. Водночас, на думку респондентів, рівень корупції у країні зростає.

Про це свідчать результати щорічних досліджень, яке провела компанія Info Sapiens на замовлення Національного агенства з питань запобігання корупції.

Зміни у ставленні до корупції

У 2015 році кожен пʼятий українець вважав хабарі та неофіційні послуги допустимими, а половина допускала можливість використання корупції для вирішення власних проблем, свідчать дані Київського міжнародного інституту соціології.

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У 2024 році 14,6% респондентів виправдовували корупцію, тоді як майже 60% повністю відкидають такі практики (за дослідженням на замовлення НАЗК).

Найбільший стрибок у ставленні до корупції стався у 2022 році, коли понад 57% українців заявили про нульову толерантність до хабарів. Такий рівень антикорупційних поглядів утримується вже три роки поспіль.

Зростання готовності повідомляти про корупцію

Також зросла готовність повідомляти про корупцію: у 2017 році це були лише 14,7% громадян, а у 2024-му — вже третина.

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У 2023 році майже 10% тих, хто зіткнувся з корупцією, звернулися до правоохоронних органів (у 2017 році таких було менше 2%).

Водночас самі випадки корупції стали рідшими: у 2020 році з ними стикалися 27% українців, а у 2024-му — 18,7%.

Серед населення у 2024 році корупція посідає друге місце серед суспільних проблем — 79,4% опитаних українців вважають її дуже серйозною, що є більшим за аналогічний показник у 2023 році на 7,8%. Щодо представників бізнесу, то так вважают 76% — це на 3% більше, ніж у 2023 році.

Обидві категорії вважають політичну корупцію найбільш серйозним типом корупції — 80,2 та 26,8% відповідно.

Підприємці оцінюють рівень корупції у своїй сфері нижче, ніж у країні загалом — у 2024 році цей показник становить 2,35 бала з 5 (для порівняння: 2,17% було у 2022 році).

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Найбільш корумпованими сферами населення за пʼятибальною шкалою вважає судову систему (4,49), митницю (4,40) та прикордонний контроль (4,26).

Бізнес виділяє митницю (4,47), видачу дозволів і видобуток корисних копалин (4,45), а також публічні закупівлі в будівництві та ремонті доріг (4,42).

У 2024 році 69,1% українців вважали, що рівень корупції зріс (проти 61,2% у 2023 році), з них 35,6% — що він значно збільшився.

Такої ж думки дотримуються 57% бізнесменів (проти 46,3% у 2023 році), а 31,4% відзначили різке зростання (у 2023 році показник був 22,5%).

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Відповідальність за боротьбу з корупцією громадяни та бізнес традиційно покладають на президента, парламент і НАБУ. У 2024 році в бізнес-спільноті до цього переліку додали Кабмін і міністерства.

Ефективність антикорупційної діяльності держорганів у 2024 році знизилася другий рік поспіль, хоча показники ще перевищують рівень 2021 року.

Найефективнішою у боротьбі з корупцією респонденти вважають СБУ, проте її оцінка теж погіршилася.

Водночас зросла поінформованість про антикорупційні органи: найбільш відомими є Нацполіція (23,5% серед населення та 46,1% серед бізнесу), НАБУ (8,7 і 22,8%) та ДБР (8,7 і 22,5%).

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Обізнаність про електронні сервіси, що замінюють корупційні схеми, у бізнесу (59,9%) значно вища, ніж у населення (36,1%), хоча останній показник зріс із 29,4% у 2023 році.

Найпопулярнішими серед громадян є сервіси електронних черг і медичних послуг, а серед підприємців — електронний кабінет на сайті ДПС.

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