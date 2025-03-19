Корупція у Мінагрополітики: НАБУ викрило ексзаступника міністра — Finance.ua

Корупція у Мінагрополітики: НАБУ викрило ексзаступника міністра
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишнім заступнику міністра агрополітики та заступнику керівника районної державної адміністрації про підозру у зловживанні службовим становищем та в службовому підробленні, що призвело до мільйонних збитків державі.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
За даними слідства, у 2018 році керівник одного з департаментів Мінагрополітики, який надалі обійняв посаду заступника міністра, та заступник керівника РДА незаконно забезпечили виплату 27 млн грн державної допомоги підприємству у галузі рослинництва.
Кошти виділили як компенсацію витрат, нібито здійснених на придбання садивного матеріалу.
Насправді ж така продукція не закуповувалась, а була внеском до статутного капіталу підприємства від єдиного засновника.
Кваліфікація дій підозрюваних: ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.
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