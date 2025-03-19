Корупція у Мінагрополітики: НАБУ викрило ексзаступника міністра — Finance.ua

Корупція у Мінагрополітики: НАБУ викрило ексзаступника міністра Сьогодні 20:39 — Кримінал

Корупція у Мінагрополітики: НАБУ викрило ексзаступника міністра

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили колишнім заступнику міністра агрополітики та заступнику керівника районної державної адміністрації про підозру у зловживанні службовим становищем та в службовому підробленні, що призвело до мільйонних збитків державі.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у 2018 році керівник одного з департаментів Мінагрополітики, який надалі обійняв посаду заступника міністра, та заступник керівника РДА незаконно забезпечили виплату 27 млн грн державної допомоги підприємству у галузі рослинництва.

Читайте також Посадовців «Київзеленбуду» підозрюють у розкраданні 5 млн

Кошти виділили як компенсацію витрат, нібито здійснених на придбання садивного матеріалу.

Насправді ж така продукція не закуповувалась, а була внеском до статутного капіталу підприємства від єдиного засновника.

Кваліфікація дій підозрюваних: ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.