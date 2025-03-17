Посадовців «Київзеленбуду» підозрюють у розкраданні 5 млн — Finance.ua

Посадовців «Київзеленбуду» підозрюють у розкраданні 5 млн Сьогодні 19:35 — Кримінал

Посадовців «Київзеленбуду» підозрюють у розкраданні 5 млн, Фото: gp.gov.ua

Посадовцям «Київзеленбуду» та підрядникам повідомили про підозру у заволодінні понад 5 млн грн, які мали скерувати на ремонти парків і скверів Києва.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом службовцям КО „Київзеленбуд“, кошторисника, а також чотирьох керівників приватних підприємств за фактом привласнення, розтрати майна та заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4, 5 ст. 191 КК України)», — сказано в повідомленні.

За даними слідства, згідно угод, укладених між КО «Київзеленбуд» та підрядниками, протягом 2023 року у Києві проводили ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі, ремонтували доріжки між скверами по вул. Вишгородській в Оболонському районі, сквер по вул. Інженера Бородіна та доріжки в «Гідропарку» в Дніпровському районі.

Підозрювані посадовці «Зеленбуду» із залученням найнятого за цивільно-правовим договором кошторисника, вносили завідомо неправдиву інформацію до актів виконаних робіт щодо обсягів та вартості робіт і використаних матеріалів.

«Таким чином громаді міста Києва завдано збитків на суму понад 5,35 млн гривень, що підтверджено висновками судових товарознавчих, будівельно-технічних та економічних експертиз», — зазначили в Офісі Генпрокурора.

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