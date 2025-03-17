Посадовців «Київзеленбуду» підозрюють у розкраданні 5 млн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Посадовців «Київзеленбуду» підозрюють у розкраданні 5 млн

Кримінал
13
Посадовців «Київзеленбуду» підозрюють у розкраданні 5 млн
Посадовців «Київзеленбуду» підозрюють у розкраданні 5 млн, Фото: gp.gov.ua
Посадовцям «Київзеленбуду» та підрядникам повідомили про підозру у заволодінні понад 5 млн грн, які мали скерувати на ремонти парків і скверів Києва.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
«За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом службовцям КО „Київзеленбуд“, кошторисника, а також чотирьох керівників приватних підприємств за фактом привласнення, розтрати майна та заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4, 5 ст. 191 КК України)», — сказано в повідомленні.
Читайте також
За даними слідства, згідно угод, укладених між КО «Київзеленбуд» та підрядниками, протягом 2023 року у Києві проводили ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі, ремонтували доріжки між скверами по вул. Вишгородській в Оболонському районі, сквер по вул. Інженера Бородіна та доріжки в «Гідропарку» в Дніпровському районі.
Підозрювані посадовці «Зеленбуду» із залученням найнятого за цивільно-правовим договором кошторисника, вносили завідомо неправдиву інформацію до актів виконаних робіт щодо обсягів та вартості робіт і використаних матеріалів.
«Таким чином громаді міста Києва завдано збитків на суму понад 5,35 млн гривень, що підтверджено висновками судових товарознавчих, будівельно-технічних та економічних експертиз», — зазначили в Офісі Генпрокурора.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems