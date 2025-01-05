У застосунку «Резерв+» знову доступна послуга відстрочки для багатодітних батьків — Finance.ua
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У застосунку «Резерв+» знову доступна послуга відстрочки для багатодітних батьків

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У застосунку «Резерв+» знову доступна послуга відстрочки для багатодітних батьків
У застосунку «Резерв+» знову доступна послуга відстрочки для багатодітних батьків
У застосунку «Резерв+» відновлено можливість отримання відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків.
Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
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Ця функція була тимчасово недоступною через кібератаку на державні реєстри. Наразі відновлюється доступ і до інших послуг у додатку.
Нагадаємо, 19 грудня, російські хакери здійснили наймасштабнішу зовнішню кібератаку на держреєстри України.
Було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів, що перебувають у компетенції Міністерства юстиції.
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Наразі у системі державних реєстрів відновлено роботу ДРАЦС, що дозволяє реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану.
Зазначається, що всі документи, видані під час відключення реєстру, зараз вносяться до електронної системи.
Свідоцтва, отримані раніше, залишаються дійсними, а їх цифрові копії скоро з’являться у реєстрі.
За матеріалами:
Finance.ua
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