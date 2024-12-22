У яких містах України найбільше та найменше зросли ціни на продукти — Finance.ua

У яких містах України найбільше та найменше зросли ціни на продукти
В Україні споживча інфляція за 11 місяців 2024 року склала 10,4%, а найбільший внесок у прискорення інфляційного процесу має зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої.
Про це повідомив очільник парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.
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Зокрема, продовольча інфляція пояснює половину загального зростання цін за вказаний період. При цьому різниця у зростанні цін на продукти харчування між регіонами є доволі суттєвою.
Регіональні відмінності
Найбільше зростання цін на продукти харчування зафіксовано у Києві — на 15,7%.
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У той же час, найбільш стабільними залишилися ціни в Запорізькій області, де інфляція на продукти харчування склала лише 9,3%.
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Окрім Києва, найбільша (порівняно із середнім значенням) продовольча інфляція спостерігалась у наступних областях:
- Полтавській;
- Сумській;
- Волинській;
- Кіровоградській;
- Харківській.
Найменша інфляція (окрім Запоріжжя) — у Дніпропетровській, Житомирський, Івано-Франківській, Черкаській областях.
У середньому по Україні зростання цін на продукти харчування склало 12,1%.
Ціни на окремі продукти
Ціни на конкретні продукти варіюються значно залежно від регіону.
Наприклад, 1 кг сала у Києві у листопаді коштував 243 грн, тоді як у Запорізькій області — 177 грн, що на 37% дешевше.
Водночас, житній хліб і окремі крупи, зокрема ячна, були майже на 20% дешевші у Запорізькій області.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО становило 127,5 пунктів, що на 0,5% більше, ніж у жовтні, і на 5,7% вище порівняно з листопадом 2023 року.
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