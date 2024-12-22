У яких містах України найбільше та найменше зросли ціни на продукти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких містах України найбільше та найменше зросли ціни на продукти

Казна та Політика
29
У яких містах України найбільше та найменше зросли ціни на продукти
У яких містах України найбільше та найменше зросли ціни на продукти, Фото: freepik
В Україні споживча інфляція за 11 місяців 2024 року склала 10,4%, а найбільший внесок у прискорення інфляційного процесу має зростання цін на продукти харчування та безалкогольні напої.
Про це повідомив очільник парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Держстату.
Читайте також
Зокрема, продовольча інфляція пояснює половину загального зростання цін за вказаний період. При цьому різниця у зростанні цін на продукти харчування між регіонами є доволі суттєвою.

Регіональні відмінності

Найбільше зростання цін на продукти харчування зафіксовано у Києві — на 15,7%.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

У той же час, найбільш стабільними залишилися ціни в Запорізькій області, де інфляція на продукти харчування склала лише 9,3%.
Читайте також
Окрім Києва, найбільша (порівняно із середнім значенням) продовольча інфляція спостерігалась у наступних областях:
  • Полтавській;
  • Сумській;
  • Волинській;
  • Кіровоградській;
  • Харківській.
Найменша інфляція (окрім Запоріжжя) — у Дніпропетровській, Житомирський, Івано-Франківській, Черкаській областях.
У середньому по Україні зростання цін на продукти харчування склало 12,1%.

Ціни на окремі продукти

Ціни на конкретні продукти варіюються значно залежно від регіону.
Читайте також
Наприклад, 1 кг сала у Києві у листопаді коштував 243 грн, тоді як у Запорізькій області — 177 грн, що на 37% дешевше.
Водночас, житній хліб і окремі крупи, зокрема ячна, були майже на 20% дешевші у Запорізькій області.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО становило 127,5 пунктів, що на 0,5% більше, ніж у жовтні, і на 5,7% вище порівняно з листопадом 2023 року.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.