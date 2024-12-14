Продукти продовжують дорожчати: як змінилися ціни — Finance.ua

Продукти продовжують дорожчати: як змінилися ціни Сьогодні 18:34 — Особисті фінанси

Продукти продовжують дорожчати: як змінилися ціни

У листопаді 2024 року середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні збільшилися на 14,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Єдиним продуктом, що подешевшав, став цукор.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Які продукти подорожчали найбільше

За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подорожчали овочі — на 62,9%.

Крім того, вершкове масло подорожчало на 30,7%, яйця — на 30,6%.

Ціни на фрукти зросли на 24,7%, на молоко — на 16,6%, хліб — 15,8%, на сир та м’який сир — на 14,6%.

Також зросли ціни на наступні продукти:

соняшникова олія подорожчала за рік на 12,5%;

хліб та хлібопродукти — на 12,2%;

безалкогольні напої — на 12,1%;

риба та продукти з риби — на 11,1%;

макаронні вироби — на 8,6%;

м’ясо та м’ясопродукти — на 1,9%.

Водночас цукор подешевшав за рік на 3,6%.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО становило 127,5 пунктів, що на 0,5% більше, ніж у жовтні, і на 5,7% вище порівняно з листопадом 2023 року.

За даними Держстату, у третьому кварталі 2024 року середня зарплата зросла на 22,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 21 946 гривень.

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