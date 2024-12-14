Світові ціни на продовольство встановили 19-місячний рекорд: які фактори вплинули на подорожчання — Finance.ua

Світові ціни на продовольство встановили 19-місячний рекорд: які фактори вплинули на подорожчання Сьогодні 09:01 — Світ

Світові ціни на продовольство встановили 19-місячний рекорд: які фактори вплинули на подорожчання, Фото: freepik



У листопаді 2024 року середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО становило 127,5 пунктів, що на 0,5% більше, ніж у жовтні, і на 5,7% вище порівняно з листопадом 2023 року.

Про це пише депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Зазначається, що цей показник є найвищим показник із квітня 2023 року.

Читайте також Ціни на продовольство у світі досягли найвищого рівня за півтора року

Водночас, як зазначили у ФАО, індекс залишається на 20,4% нижчим за піковий рівень у 160,2 пунктів, зафіксований у березні 2022 року на початку повномасштабної війни в Україні.

Які продукти здорожчали

Рослинні олії стали головним драйвером зростання: індекс цін досяг 164,1 пунктів (+7,5% за місяць), що є максимальним рівнем із липня 2022 року.

Це обумовлено зростанням цін на пальмову, рапсову, соєву та соняшникову олії. Зокрема, пальмова олія дорожчає шостий місяць поспіль через побоювання щодо низького врожаю в Південно-Східній Азії.

Читайте також Зростання цін в рф: у продовольчої інфляції відмовили гальма

Молочна продукція також подорожчала: індекс зріс до 139,9 пунктів (+0,6% за місяць і +20,1% у річному вимірі).

Основними чинниками стали зростання попиту на сухе молоко та сезонне зниження виробництва в Західній Європі.

Також зросли ціни на сир через обмеженість пропозиції, не здатної задовольнити зростаючий імпортний попит на спотовому ринку.

У листопаді Індекс цін на зернові склав 111,4 пункти (-2,7% порівняно з жовтнем, та -8,0% - з листопадом 2023 року).

У листопаді світові ціни на пшеницю зросли через збільшення постачання зерна врожаю поточного року в Південній півкулі та покращення стану культур урожаю вже 2025 року в деяких великих країнах-експортерах Північної півкулі, тоді як ціни на кукурудзу залишалися стабільними під впливом різноспрямованих факторів.

Дещо знизились світові ціни на ячмінь та сорго, а індекс на всі види рису — на 4,0% внаслідок зростання конкуренції на ринку, надходження зерна врожаю поточного року, а також падіння курсів валют держав-виробників рису щодо долара США.

На що знизились ціни

М’ясо подешевшало на 0,8% порівняно з жовтнем (118,1 пунктів), хоча річне зростання склало 5,9%. Найбільше знизилися ціни на свинину через низький попит і значні обсяги пропозиції в ЄС.

Цукор подешевшав на 2,4% за місяць і на 21,7% у річному вимірі (126,4 пунктів). Це зумовлено початком переробки врожаю в Індії та Таїланді, ослабленням бразильського реалу та зниженням цін на сиру нафту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.