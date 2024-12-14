Світові ціни на продовольство встановили 19-місячний рекорд: які фактори вплинули на подорожчання — Finance.ua
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Світові ціни на продовольство встановили 19-місячний рекорд: які фактори вплинули на подорожчання

Світ
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Світові ціни на продовольство встановили 19-місячний рекорд: які фактори вплинули на подорожчання
Світові ціни на продовольство встановили 19-місячний рекорд: які фактори вплинули на подорожчання, Фото: freepik

У листопаді 2024 року середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО становило 127,5 пунктів, що на 0,5% більше, ніж у жовтні, і на 5,7% вище порівняно з листопадом 2023 року.
Про це пише депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Зазначається, що цей показник є найвищим показник із квітня 2023 року.
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Водночас, як зазначили у ФАО, індекс залишається на 20,4% нижчим за піковий рівень у 160,2 пунктів, зафіксований у березні 2022 року на початку повномасштабної війни в Україні.

Які продукти здорожчали

Рослинні олії стали головним драйвером зростання: індекс цін досяг 164,1 пунктів (+7,5% за місяць), що є максимальним рівнем із липня 2022 року.
Це обумовлено зростанням цін на пальмову, рапсову, соєву та соняшникову олії. Зокрема, пальмова олія дорожчає шостий місяць поспіль через побоювання щодо низького врожаю в Південно-Східній Азії.
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Молочна продукція також подорожчала: індекс зріс до 139,9 пунктів (+0,6% за місяць і +20,1% у річному вимірі).
Основними чинниками стали зростання попиту на сухе молоко та сезонне зниження виробництва в Західній Європі.

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Також зросли ціни на сир через обмеженість пропозиції, не здатної задовольнити зростаючий імпортний попит на спотовому ринку.
У листопаді Індекс цін на зернові склав 111,4 пункти (-2,7% порівняно з жовтнем, та -8,0% - з листопадом 2023 року).
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У листопаді світові ціни на пшеницю зросли через збільшення постачання зерна врожаю поточного року в Південній півкулі та покращення стану культур урожаю вже 2025 року в деяких великих країнах-експортерах Північної півкулі, тоді як ціни на кукурудзу залишалися стабільними під впливом різноспрямованих факторів.
Дещо знизились світові ціни на ячмінь та сорго, а індекс на всі види рису — на 4,0% внаслідок зростання конкуренції на ринку, надходження зерна врожаю поточного року, а також падіння курсів валют держав-виробників рису щодо долара США.

На що знизились ціни

М’ясо подешевшало на 0,8% порівняно з жовтнем (118,1 пунктів), хоча річне зростання склало 5,9%. Найбільше знизилися ціни на свинину через низький попит і значні обсяги пропозиції в ЄС.
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Цукор подешевшав на 2,4% за місяць і на 21,7% у річному вимірі (126,4 пунктів). Це зумовлено початком переробки врожаю в Індії та Таїланді, ослабленням бразильського реалу та зниженням цін на сиру нафту.
За матеріалами:
Finance.ua
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