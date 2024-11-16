Ціни на продовольство у світі досягли найвищого рівня за півтора року — Finance.ua

Ціни на продовольство у світі досягли найвищого рівня за півтора року Вчора 22:26 — Світ

Ціни на продовольство у світі досягли найвищого рівня за півтора року, Фото: freepik

У жовтні показник світових цін на продовольство досяг найвищого рівня за останні 18 місяців, що було спричинено різким зростанням котирувань на рослинні олії.

Про це повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Зокрема, минулого місяця Індекс продовольчих цін ФАО становив 127,4 пункту, що на 2,0% більше, ніж у вересні.

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У жовтні Індекс, який відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на кошик основних продовольчих товарів, становив 127,4 пункту, що на 5,5% більше за його показник минулого року.

Водночас Індекс залишився на 20,5% нижче максимального значення, зафіксованого в березні 2022 року.

Зростання індексів за категоріями

Індекс цін ФАО на рослинні олії в жовтні збільшився на 7,3%, досягнувши дворічного максимуму в результаті зростання котирувань на:

пальмову олію;

соєву олію;

соняшникову олію;

ріпакову олію.

Це було спричинено насамперед побоюваннями щодо обсягів виробництва.

У жовтні Індекс цін на зернові збільшився на 0,9% через зростання експортних цін на пшеницю та кукурудзу.

Індекс цін на цукор збільшився на 2,6% на тлі збереження занепокоєння щодо перспектив виробництва цукру в Бразилії в сезоні 2024−2025 років через тривалі посушливі погодні умови.

Індекс цін на молочні продукти зріс на 1,9% у жовтні, що в середньому на 21,4% вище за показник аналогічного періоду минулого року.

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Зростання зумовлене насамперед підвищенням світових цін на сири та вершкове масло, тоді як котирування на сухе молоко знизилися.

Індекс цін на мʼясо, всупереч загальній тенденції до зростання, знизився на 0,3% порівняно з вереснем, головним чином через зниження цін на свинину внаслідок збільшення обсягів забою в Західній Європі на тлі слабкого внутрішнього та міжнародного попиту.

Нагадаємо, у жовтні продукти харчування в Україні подорожчали на 3,3%, що є найбільшим зростанням за місяць з жовтня 2022 року.

Найбільше зросли ціни на:

масло (+6,9%);

яйця (+18,1%);

овочі (+18,2%).

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