Ціни на яйця можуть зрости ще на 10−15%, — експерт Вчора 06:43 — Особисті фінанси

Ціни на яйця можуть зрости ще на 10−15%, — експерт

У листопаді-грудні ціни на яйця підвищаться ще на 10−15%, однак після новорічних свят вартість на цей продукт має впасти.

Про це розповів голова громадської спілки «Міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України» Вадим Шиян в коментарі для « Укрінформу ».

«Подорожчання сезонне, але також воно забезпечене тим, що підвищились ціни на корми, кормові домішки, курс долара , електроенергія, паливно-мастильні матеріали, логістика, це все пішло в інфляцію», — пояснив експерт.

Шиян наголосив, що причиною подорожчання кормів є зернова складова, адже через посуху в цьому році суттєво знизилась врожайність порівняно з попередніми роками. Тому він прогнозує, що яйця до Нового року подорожчають приблизно на 10−15%.

«Виробники рахують собівартість. Якусь все ж таки маржу закладають. Для них ціна виправдана, щоб галузь могла працювати. І так вже багато птахофабрик закрилося. У Харківській області залишилося дві яєчні птахофабрики промислові, а до повномасштабного вторгнення було п’ять. Із тих, що закрилися, тільки одна була в тимчасовій окупації, інші дві припинили роботу, бо невигідно. Купівельна спроможність населення на сході України не висока, а логістика дорога», — зауважив голова громадської спілки.

Шиян підкреслив, що ціни зростуть та будуть триматися до 7 січня, а потім трохи впадуть. Після чого подорожчання прогнозується перед Великоднем.

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