Ціни на яйця можуть зрости ще на 10−15%, — експерт — Finance.ua
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Ціни на яйця можуть зрости ще на 10−15%, — експерт

Особисті фінанси
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Ціни на яйця можуть зрости ще на 10−15%, — експерт
Ціни на яйця можуть зрости ще на 10−15%, — експерт
У листопаді-грудні ціни на яйця підвищаться ще на 10−15%, однак після новорічних свят вартість на цей продукт має впасти.
Про це розповів голова громадської спілки «Міжрегіональний союз птахівників та кормовиробників України» Вадим Шиян в коментарі для «Укрінформу».
«Подорожчання сезонне, але також воно забезпечене тим, що підвищились ціни на корми, кормові домішки, курс долара, електроенергія, паливно-мастильні матеріали, логістика, це все пішло в інфляцію», — пояснив експерт.
Шиян наголосив, що причиною подорожчання кормів є зернова складова, адже через посуху в цьому році суттєво знизилась врожайність порівняно з попередніми роками. Тому він прогнозує, що яйця до Нового року подорожчають приблизно на 10−15%.
«Виробники рахують собівартість. Якусь все ж таки маржу закладають. Для них ціна виправдана, щоб галузь могла працювати. І так вже багато птахофабрик закрилося. У Харківській області залишилося дві яєчні птахофабрики промислові, а до повномасштабного вторгнення було п’ять. Із тих, що закрилися, тільки одна була в тимчасовій окупації, інші дві припинили роботу, бо невигідно. Купівельна спроможність населення на сході України не висока, а логістика дорога», — зауважив голова громадської спілки.
Шиян підкреслив, що ціни зростуть та будуть триматися до 7 січня, а потім трохи впадуть. Після чого подорожчання прогнозується перед Великоднем.
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За матеріалами:
Укрінформ
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