Облігації України зросли в ціні: як до цього причетний Трамп — Finance.ua

Облігації України зросли в ціні: як до цього причетний Трамп Вчора 10:32 — Фондовий ринок

Облігації України зросли в ціні: як до цього причетний Трамп

Суверенні облігації України зросли в ціні. Інвестори ставлять на те, що нова адміністрація США домагатиметься якнайшвидшого припинення війни з росією.

Газета Financial Times пише , що за останній місяць облігації, номіновані в доларах, подорожчали на 12%, сподіваючись, що переобрання Дональда Трампа призведе до припинення вогню і Україна зможе розплатитися з кредиторами.

Стрибок цін на українські облігації стався на тлі того, що ставки, пов’язані з новою адміністрацією, захлеснули світові фінансові ринки. Трамп заявив, що припинить війну в Україні «протягом дня» після повернення в Білий дім, хоча й не уточнив, як саме це буде зроблено.

Читайте також У жовтні Мінфін залучив рекордну суму від випуску державних облігацій у 2024 році

Ралі триває вже понад два місяці після того, як Київ завершив реструктуризацію боргу на суму понад 20 мільярдів доларів у рамках однієї з найшвидших і найбільших операцій із врегулювання суверенного боргу в сучасній історії.

Власники облігацій роблять ставку на те, що Україна буде готова прийняти мирну угоду, яка передбачає остаточну відмову від територій, втрачених під час війни, і що її економіка швидко відновиться в найближчі роки.

Облігації України з терміном погашення у 2036 році за останній місяць подорожчали з 44 до 49 центів за долар. Так звані «варанти ВВП» — боргові цінні папери, випущені в рамках старої реструктуризації боргу, які виграють від відновлення зростання в країні, — подорожчали ще сильніше.

Читайте також Як в Ізраїлі: Гетманцев пропонує примусово продавати військові облігації населенню

На ранніх етапах війни власники облігацій погодилися на припинення процентних виплат Києву. Вереснева реструктуризація, покликана підготувати ґрунт для повернення України на ринки облігацій, поклала край дворічному заморожуванню.

Згідно з вересневою угодою, інвестори погодилися зазнати збитків за своїми облігаціями більш ніж на третину, щоб допомогти Україні контролювати дефіцит бюджету воєнного часу, який зростає, — за кілька років до того, як офіційні кредитори, як-от Велика Британія, США, Німеччина та Японія, збираються реструктурувати свої власні борги.

В обмін на згоду прийняти на себе збитки власники облігацій також отримали можливість отримати більш високі виплати, якщо постраждала від війни економіка України досягне цільових показників зростання в найближчі роки.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.