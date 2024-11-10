У жовтні Мінфін залучив рекордну суму від випуску державних облігацій у 2024 році — Finance.ua

У жовтні Мінфін залучив рекордну суму від випуску державних облігацій у 2024 році
За десять місяців 2024 року Україна залучила 497,8 млрд грн в еквіваленті від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
Скільки коштів залучили у жовтні
Жовтень став рекордним місяцем — було отримано 106,9 млрд грн (83,4 млрд грн та 569 млн доларів США), з яких 82,8 млрд грн припадають на військові облігації.
Ці кошти використовуються для фінансування потреб держави, зокрема, безпеки та оборони.
Станом на 1 листопада 2024 року, загальний обсяг ОВДП в обігу перевищує 1,76 трлн грн.
Найбільші частки мають: комерційні банки (46,7%) та Національний банк України (38,5%).
Частка юридичних осіб та фізичних осіб становить 8,4% та 4% відповідно, нерезидентів — 1,3%, страхових компаній — 1,1%, а територіальних громад — лише 0,04%.
Середньозважена дохідність ОВДП у гривні в жовтні склала 15,6%, а в доларах США — 4,62%.
Рівень рефінансування за січень-жовтень 2024 року сягнув 158%, що перевищує показник за аналогічний період 2023 року (145%).
За весь період воєнного стану залучено понад 1,3 трлн грн в еквіваленті.
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