Інфляція в Україні прискорюється: які продукти подорожчали найбільше — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Інфляція в Україні прискорюється: які продукти подорожчали найбільше

Казна та Політика
194
Інфляція в Україні прискорюється: які продукти подорожчали найбільше
Інфляція в Україні прискорюється: які продукти подорожчали найбільше, Фото: freepik
У жовтні продукти харчування в Україні подорожчали на 3,3%, що є найбільшим зростанням за місяць з жовтня 2022 року.
Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.
У Національному банку пояснили прискорення інфляції зменшенням пропозиції деяких продуктів харчування порівняно з минулим роком.
Читайте також
Також вплинуло зростання сукупного попиту через значні бюджетні витрати, швидке підвищення заробітних плат і посилення енергетичного дефіциту в опалювальний сезон.

Які продукти подорожчали найбільше

Загалом у жовтні ціни зросли на всі продовольчі продукти, окрім цукру (-4,2%).
Найбільше зросли ціни на:
  • масло (+6,9%);
  • яйця (+18,1%);
  • овочі (+18,2%).
Серед непродовольчих товарів і послуг, у жовтні найбільшими темпами подорожчали одяг і взуття (+1,2%), послуги охорони здоров’я, ресторани і готелі (по +1%).

На що ціни не змінилися

Тарифи на газ, гарячу воду та тепло залишилися незмінними, що дещо стримувало інфляцію. Другий місяць поспіль знижувалися ціни на пасажирські залізничні перевезення (-4,7%).
Читайте також
У річному вимірі (до жовтня 2023 року) споживча інфляція прискорилась до 9,7% (з 8,6% - у вересні). Це максимум річної інфляції за останні 15 місяців.

Прогноз

Гетманцев зазначив, що в останньому макро-прогнозі НБУ (станом на кінець жовтня) прогноз інфляції на кінець 2024 року очікувано було погіршено з 8,5% до 9,7%.
За його словами, із врахуванням поточної динаміки, з великою ймовірністю і цей прогноз не буде досягнуто, а річна інфляція за підсумками року перевищить 10%.
Читайте також
За оновленим прогнозом НБУ, зниження річної інфляції розпочнеться з весни 2025 року. На кінець наступного року інфляція скоротиться до 6,9%.
Нагадаємо, аналітики Dragon Capital зазначили, фундаментальний інфляційний тиск у 2025 році буде поступово вщухати завдяки стабілізації цін на електроенергію для промислових споживачів.
«Проте показник споживчої інфляції досягне пікових значень на рівні 11% р/р тільки у квітні-травні 2025 року через низьку базу порівняння в сегменті сирих харчових продуктів, і знизиться до 6,3% р/р до кінця року», — додали в Dragon Capital.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.