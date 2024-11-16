Інфляція в Україні прискорюється: які продукти подорожчали найбільше — Finance.ua

Інфляція в Україні прискорюється: які продукти подорожчали найбільше Сьогодні 09:21 — Казна та Політика

Інфляція в Україні прискорюється: які продукти подорожчали найбільше, Фото: freepik

У жовтні продукти харчування в Україні подорожчали на 3,3%, що є найбільшим зростанням за місяць з жовтня 2022 року.

Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

У Національному банку пояснили прискорення інфляції зменшенням пропозиції деяких продуктів харчування порівняно з минулим роком.

Також вплинуло зростання сукупного попиту через значні бюджетні витрати, швидке підвищення заробітних плат і посилення енергетичного дефіциту в опалювальний сезон.

Які продукти подорожчали найбільше

Загалом у жовтні ціни зросли на всі продовольчі продукти, окрім цукру (-4,2%).

Найбільше зросли ціни на:

масло (+6,9%);

яйця (+18,1%);

овочі (+18,2%).

Серед непродовольчих товарів і послуг, у жовтні найбільшими темпами подорожчали одяг і взуття (+1,2%), послуги охорони здоров’я, ресторани і готелі (по +1%).

На що ціни не змінилися

Тарифи на газ, гарячу воду та тепло залишилися незмінними, що дещо стримувало інфляцію. Другий місяць поспіль знижувалися ціни на пасажирські залізничні перевезення (-4,7%).

У річному вимірі (до жовтня 2023 року) споживча інфляція прискорилась до 9,7% (з 8,6% - у вересні). Це максимум річної інфляції за останні 15 місяців.

Прогноз

Гетманцев зазначив, що в останньому макро-прогнозі НБУ (станом на кінець жовтня) прогноз інфляції на кінець 2024 року очікувано було погіршено з 8,5% до 9,7%.

За його словами, із врахуванням поточної динаміки, з великою ймовірністю і цей прогноз не буде досягнуто, а річна інфляція за підсумками року перевищить 10%.

Читайте також НБУ погіршив прогноз з інфляції

За оновленим прогнозом НБУ, зниження річної інфляції розпочнеться з весни 2025 року. На кінець наступного року інфляція скоротиться до 6,9%.

Нагадаємо, аналітики Dragon Capital зазначили , фундаментальний інфляційний тиск у 2025 році буде поступово вщухати завдяки стабілізації цін на електроенергію для промислових споживачів.

«Проте показник споживчої інфляції досягне пікових значень на рівні 11% р/р тільки у квітні-травні 2025 року через низьку базу порівняння в сегменті сирих харчових продуктів, і знизиться до 6,3% р/р до кінця року», — додали в Dragon Capital.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.