Інфляція у жовтні прискорилася до 1,8% з 1,5% у вересні — Держстат Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

Інфляція у жовтні прискорилася до 1,8% з 1,5% у вересні — Держстат

Інфляція в Україні у жовтні 2024 року прискорилася до 1,8% з 1,5% у вересні. У річному обчисленні інфляція прискорилася до 9,7% з 8,6% у вересні, із початку року споживчі ціни зросли на 8,4% (6,5%).

Про це 8 листопада повідомила Державна служба статистики.

Базова інфляція у жовтні проти попереднього місяця сповільнилася до 1,3% (1,7%), з початку року — до 8% (6,6%).

На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%. Найбільше (на 18,2% та 18,1%) подорожчали овочі та яйця.

На 1,3−6,9% зросли ціни на масло, фрукти, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, яловичину, безалкогольні напої, хліб, сало, рибу та продукти з риби. Водночас на 4,2% знизилися ціни на цукор.

Читайте також НБУ погіршив прогноз з інфляції

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,0% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на послуги лікарень на 1,3% та амбулаторні послуги на 1,2%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання палива та мастил на 0,8% та проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 4,7% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.