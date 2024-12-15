Як зміняться ціни в Україні наступного року: прогноз — Finance.ua

Як зміняться ціни в Україні наступного року: прогноз Сьогодні 08:16 — Казна та Політика

Як зміняться ціни в Україні наступного року: прогноз

Фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення прогнозують, що протягом року в Україні сповільниться зростання цін.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Що буде з цінами наступного року

У грудні 2024 року аналітики спрогнозували, що інфляція становитиме 7,2%. Це нижче показників, які прогнозувалися раніше.

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У листопаді 2024 року населення припускало, що інфляція буде на рівні 7,8%, що також є зниженням порівняно з 8,1% у жовтні.

У жовтні українські банкіри робили власні прогнози щодо того, що буде з цінами у 2025 році. На їхню думку, через 12 місяців вартість товарів зросте на 9,2%.

Цей прогноз став більшим за попередній, коли в липні очікування були на рівні 8,7%.

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Керівники підприємств очікують інфляції на рівні 9,7%, згідно з даними за серпень.

Довідка Finance.ua:

разові виплати українцям по 1000 гривень та щомісячна доплата для вчителів у такому ж розмірі матимуть незначний вплив на інфляцію — в межах 0,5−1%;

як повідомив голова НБУ Андрій Пишний, у листопаді інфляція пришвидшилася до 11,2% у річному вимірі. У наступні місяці інфляція в річному вимірі, вірогідно, продовжить зростати. Очікується, що інфляція сповільниться у 2025 році й надалі прямуватиме до цілі 5%;

Міністерство економіки України, яке в середині року знизило прогноз зростання економіки цьогоріч із 4,6% до 3,5%, поліпшило його до 3,9%.

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