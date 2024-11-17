Як виплати по 1000 грн вплинуть на інфляцію в Україні — Finance.ua
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Як виплати по 1000 грн вплинуть на інфляцію в Україні

Казна та Політика
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Як виплати по 1000 грн вплинуть на інфляцію в Україні
Як виплати по 1000 грн вплинуть на інфляцію в Україні
Разові виплати українцям по 1000 гривень та щомісячна доплата для вчителів у такому ж розмірі матимуть незначний вплив на інфляцію — в межах 0,5−1%.
Про це повідомила голова правління «Ліги банків України» Олена Коробкова під час брифінгу в Медіацентрі Україна.
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«Хоча такі виплати є важливою підтримкою для багатьох верств населення, їхній вплив на інфляцію не буде суттєвим з огляду на поточну економічну кон’юнктуру», — зазначила Коробкова.

Економіка відновлюється

За словами експертки, економіка України демонструє ознаки відновлення.
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Реальний ВВП зростав у другому та третьому кварталах 2024 року, а прогноз зростання ВВП переглянуто в бік збільшення до 4%.
На це вплинули:
  • адаптація бізнесу до умов війни;
  • міжнародна фінансова допомога;
  • очікування високої врожайності у 2025 році.
«Очікується, що з середини 2025 року економічна ситуація в Україні суттєво покращиться, незважаючи на такі стримуючі фактори як російські атаки на енергетичну інфраструктуру та міграція трудових ресурсів», — підсумувала експертка.

Довідка Finance.ua:

  • прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з 1 січня 2025 року в Україні запроваджують щомісячну «вчительську доплату» до заробітної плати вчителів у розмірі 1000 гривень. З 1 вересня 2025 року цю виплату збільшать до 2000 грн «на руки» кожному вчителю;
  • проте міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що рішення уряду не пошириться на педагогів дошкільної та позашкільної освіти, а також викладачів закладів профтехосвіти та коледжів.

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За матеріалами:
Укрінформ
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