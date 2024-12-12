Ціни на часник злетіли через брак і вітчизняної, й імпортної продукції — Finance.ua
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Ціни на часник злетіли через брак і вітчизняної, й імпортної продукції

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Ціни на часник злетіли через брак і вітчизняної, й імпортної продукції
Ціни на часник злетіли через брак і вітчизняної, й імпортної продукції
Ціни на часник цього року в Україні зросли майже вдвічі порівняно з минулим роком, досягнувши 140−160 грн за кілограм.
Про це повідомляє пресслужба оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» (м. Львів).
За словами керівника відділу маркетингу ринку Тетяни Попович, першорядними причинами є зменшення посівних площ у Китаї, який є основним постачальником часнику, а також складнощі з вирощуванням та зберіганням вітчизняного часнику.
«Водночас вартість посадкового часнику залишилася на рівні минулого року, що створює сприятливі умови для виробників. Однак через обмеженість площ вирощування та складність у догляді пропозиція українського часнику залишається низькою, що підтримує високі ціни», — пояснює фахівець.
Тетяна Попович, з огляду на поточні тенденції, до новорічних свят значного зниження цін на часник не прогнозує через обмежену пропозицію як імпортного, так і вітчизняного продукту.
«Вітчизняний часник фактично лишається на рівні минулого року, що може свідчити про стабілізацію ціни в зимовому сезоні. Однак можливі коливання залежно від урожайності та обсягів імпорту», — підсумувала вона.
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За матеріалами:
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