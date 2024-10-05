У вересні український бізнес покращив оцінки діяльності, але планує скорочення персоналу — дані НБУ Сьогодні 17:12 — Фондовий ринок

У вересні український бізнес покращив оцінки діяльності, але планує скорочення персоналу — дані НБУ

У вересні 2024 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) піднявся до 48,7, порівняно з 48,4 у минулому місяці.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Поліпшенню очікувань бізнесу сприяла низка чинників, зокрема:

пожвавлення внутрішнього попиту;

бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та доріг;

стабільна робота морського коридору та інші.

Натомість продовжували стримувати активність обстріли критичної інфраструктури, погіршення курсових очікувань, підвищення акцизів на пальне тощо.

Як змінились очікування учасників опитування

Підприємства торгівлі найоптимістичніше оцінили результати своєї діяльності. Цьому сприяли жвавий споживчий попит, достатня пропозиція товарів і розширення ланцюгів постачання: секторальний індекс становив 52.1 (у серпні — 50.4).

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Підприємства промисловості надали позитивні оцінки своєї ділової активності завдяки сталому споживчому попиту, нарощенню виробництва та налагодженню логістики: секторальний індекс — 50.3 (у серпні — 48.6).

Підприємства будівництва зберегли позитивні оцінки своїх економічних результатів в найближчій перспективі, зважаючи на бюджетне фінансування будівництва доріг та інфраструктури, а також сезонний фактор: секторальний індекс — 50.1 (у серпні — 50.7).

Підприємства сфери послуг посилили негативні оцінки через дефіцит кваліфікованих кадрів й збільшення витрат бізнесу на оплату праці та альтернативні джерела енергопостачання: секторальний індекс — 44.6 (в серпні — 46.5).

Скорочення на ринку праці

Усі учасники опитування спрогнозували здорожчання цін чи тарифів на власну продукцію і послуги.

Ситуація на ринку праці залишається нестійкою. Лише підприємства будівництва не налаштовані на скорочення персоналу.

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Керівники інших секторів надалі прогнозують зменшення загальної чисельності працівників, найбільше — у сфері послуг.

Нагадаємо, український бізнес має потребу у пом’якшенні діючих валютних обмежень. Крім того, представники бізнесу вважають актуальним питання оплати імпортних товарів та послуг, постачання яких було здійснено до 23 лютого 2021 року.

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