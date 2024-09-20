Більшість бізнесів готові до відключень е/е і мають плани, як пережити зиму — опитування Сьогодні 20:01

Більшість бізнесів готові до відключень е/е і мають плани, як пережити зиму — опитування

Переважна більшість (88%) із 139 компаній, що працюють у різних сферах економіки України та є учасниками опитування Американської торговельної палати / Devoitte: стратегія стійкості до зими 2024−2025, готові до тривалих відключень електроенергії, а третина з них можуть самостійно забезпечити своє енергопостачання впродовж 24 годин і більше.

Це випливає з результатів опитування.

Як зазначила партнерка департаменту консалтингу Devoitte в Україні Олена Бойченко, майже 80% із опитаних компаній заявили, що відсутність електроенергії безумовно впливає на їхню діяльність, і тому вони приділили увагу альтернативному енергозабезпеченню, зокрема з 2022 року.

«Практично всі учасники нашого опитування — 94% - кажуть, що у них є плани щодо того, як вони збираються пережити зиму, або вони такі плани розробляють», — зазначила Бойченко.

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Водночас, генератори є одним із найпоширеніших джерел енергії — їх застосовують 86% опитаних, 14% користуються сонячними панелями, 13% мають газові установки, 11% імпортують електроенергію, по 1% опитаних мають біо- та вітроустановки, 4% не користуються жодними резервними джерелами.

Близько 40% підприємств намагаються диверсифікувати свої джерела енергії, намагаючись об’єднати генератори з іншими типами енергії, наприклад, сонячними панелями або газовими установками.

Найбільш значним впливом тривалих відключень електроенергії, про який повідомили майже дві третини респондентів (62%), є збільшення фінансових витрат на закупівлю палива, генераторів тощо. Більшість компаній також відзначили високу вартість і недостатню кількість резервного обладнання.

Проведене опитування визначило, що від тривалої відсутності е/е найбільше страждають сектор продажу (35%), виробничий сектор (32%) та IT (27%).

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Бойченко також зазначила, що відключення е/е суттєво впливають на роботу складів, логістику, транспорт, офіси.

За її словами, 22% респондентів довелося вносити зміни в їхню діяльність, зокрема переносити виробничі майданчики (в межах і за межі України) або віддавати частину функцій на аутсорсинг, а також припиняти діяльність.

Водночас зазначалося, що компанії зосереджуються на деяких рішеннях щодо підвищення енергоефективності, оптимізації освітлення, щоб мінімізувати споживання електроенергії, деякі замислюються про зміну робочих графіків.

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Також представниця Devoitte звернула увагу, що забезпечення безперебійного електропостачання в офісних приміщеннях збільшило кількість працівників, які працюють у них, перш за все тих, хто перебуває на віддаленій роботі.

Водночас вона акцентувала, що більшість респондентів, які працюють в Україні, намагаються знайти рішення, що дають змогу утримати співробітників і працювати всередині країни.

Водночас, як випливає з презентації, 69% респондентів вважають програму фінансової підтримки для встановлення резервного електропостачання та/або додаткової генерації ключовими заходами підтримки свого бізнесу.

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