В Євросоюзі вирішили створити резерв дизельного пального для України — Finance.ua
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В Євросоюзі вирішили створити резерв дизельного пального для України

Енергетика
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Євросоюз створить резерв дизельного пального. Це стане частиною допомоги Україні, що має забезпечити більш комфортне проходження наступного опалювального сезону. Про це пише ЄП з посиланням на джерело в Кабміні.
Співрозмовник видання зазначив: «Наразі, якщо наступні атаки росіян не призведуть до критичних вражень нашої енергетичної інфраструктури, ми не очікуємо планових відключень взимку при температурі повітря вище за 10 градусів морозу».
За його словами, уряді готуються до менш сприятливого розвитку подій, включаючи тривалі аварійні відключення. Тому одним з ключових елементів підтримки України стане резерв дизельного пального, який вже почали закуповувати в ЄС.
«Ці запаси будуть зберігатися в ЄС, а не в Україні, щоб вони не стали ціллю російських атак. Проте вони дозволять нам забезпечити роботу генераторів, на яких в такому випадку працюватимуть соціальні заклади», — пояснив він.
За матеріалами:
Економічна Правда
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