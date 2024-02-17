У США контролюватимуть споживання енергії криптомайнерами — Finance.ua

У США контролюватимуть споживання енергії криптомайнерами Сьогодні 02:14 — Криптовалюта

У США контролюватимуть споживання енергії криптомайнерами

Великі криптомайнери повинні будуть повідомляти про споживання енергії. Цього вимагає Управління енергетичної інформації США (EIA). Дана ініціатива є частиною зусиль з регулювання майнінгу криптовалюти через високий рівень енергії, яку споживає ця індустрія.

Про це пише Tom’s Harware.

Наразі EIA тільки збирає дані, однак їм необхідно впровадити нові правила, щоб у майбутньому мати змогу контролювати діяльність майнерів. Нові правила запровадили після проведеного EIA дослідження, згідно з яким майнінг криптовалюти споживає до 2,3% електроенергії, що виробляється в США.

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«Ми спеціально зосередимося на тому, як розвивається попит на енергію для майнінгу криптовалюти, визначимо географічні райони швидкого зростання та кількісно визначимо джерела електроенергії, які використовуються для задоволення попиту на майнінг криптовалюти», — заявив адміністратор EIA Джо ДеКароліс.

Припускається, що таким чином уряд США прагне «придушити» майнінг криптовалют, який впливає на надійність та стійкість електромережі в густонаселених районах. Потенційно необмежений майнінг може призвести до підвищення витрат на електроенергію у домогосподарствах і до проблем з нестачею електроенергії в години пік. Станом на січень 2024 року EIA виявила 137 великих об'єктів криптомайнінгу в США.

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Крім того, EIA відмічає, що кількість операції з криптомайнінгу в США значно зросла за останні декілька років. Споживання енергії зросло з 0,6% до 2,3% від усього споживання електроенергії в країні. Для порівняння, індустрія з видобутку Bitcoin у США споживає річний енергетичний бюджет таких штатів як Юта чи Західна Вірджинія.

EIA виявила, що світова частка майнінгу Bitcoin, який припадає на США, зросла з 3,4% у 2020 році до колосальних 37,8% у 2022 році. Очікується, що енергоспоживання майнінгу Bitcoin у всьому світі становитиме від 0,2% до 0,9% світового попиту, що дорівнює енергоспоживанню таких країн, як Греція чи Австралія.

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Нагадаємо, У 2023 році криптоінвестори заробили у середньому $887 від продажу цифрових активів. Про це йдеться у звіті платформи CoinLedger, яка проаналізувала 500 000 своїх клієнтів.

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