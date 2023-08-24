Названо найбільш прихильну до криптовалют країну ЄС — Finance.ua

Названо найбільш прихильну до криптовалют країну ЄС Вчора 22:31 — Криптовалюта

Названо найбільш прихильну до криптовалют країну ЄС

Портал Visual Capitalist опублікував рейтинг держав ЄС щодо впровадження криптовалют. У дослідженні проаналізовано популярність цифрових активів серед інвесторів Євросоюзу, порівняно з прихильністю до інших активів — акцій, фондів та облігацій.

Список країн із найвищою часткою громадян, які вкладають кошти у криптовалюту, очолила Словенія. Згідно з опитуванням, 18% населення держави інвестують у цифрові активи. Друге місце у рейтингу дружніх до криптовалюти країн посіла Хорватія — 16%.

На третьому місці опинився Люксембург, який має репутацію глобального фінансового центру, хоча там мешкає всього 640 000 осіб. Криптовалютами в цій невеликій державі володіють 14% інвесторів. Далі йдуть Болгарія та Кіпр — по 13%. У топ-10 також входять Словаччина, Австрія, Португалія, Чехія та Естонія.

Найменш популярними інвестиції у криптовалюту є у Франції - 5%. Всього 6% становить частка подібних інвесторів в Італії, Німеччині, Бельгії. У багатьох країнах ЄС цей показник не перевищує 8%, серед таких: Данія, Іспанія, Латвія, Польща, Румунія та Угорщина. Мало популярна криптовалюта у Фінляндії, Греції, Швеції та на Мальті.

Аналітики зазначили, що у більшості багатих і розвинених країн ЄС досить низький рівень криптоінвестицій. У бідніших державах ситуація протилежна — громадяни прагнуть зберегти свої заощадження, інвестувавши у цифрові активи. У ході дослідження популярності криптовалют одночасно склали рейтинг прихильності до традиційних фінансових інструментів.

У цьому напрямі лідирує Швеція — 60%.

На другому місці Фінляндія — 42%, на третьому — Мальта — 37%, на четвертому — Люксембург і Данія — 36%.

Далі йдуть: Німеччина — 33%, Бельгія та Австрія — 32%, Італія — 31%, Естонія — 30%, Чехія — 24%.

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