У 2023 році криптоінвестори заробили $887 від продажу цифрових активів — Finance.ua

У 2023 році криптоінвестори заробили $887 від продажу цифрових активів Сьогодні 21:25 — Криптовалюта

У 2023 році криптоінвестори заробили $887 від продажу цифрових активів

У 2023 році криптоінвестори заробили у середньому $887 від продажу цифрових активів.

Про це йдеться у звіті платформи CoinLedger, яка проаналізувала 500 000 своїх клієнтів.

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Зазначається, що криптовалютний ринок зазнав відновлення у 2023 році, у той час, як в 2022 криптоінвестори в середньому втратили $7102.

«Після краху FTX у криптовалютній екосистемі спостерігалося вільне падіння цін на активи. Цей останній підйом підкреслює стійкість індустрії», — заявив Генеральний директор CoinLedger Девід Кеммерер.

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У звіті вказано, що у 2022 році обсяг криптовалютного ринку скоротився більш ніж на $1 трлн через падіння декількох проєктів, включно з FTX та Terra. Однак у 2023 році ситуація змінилася на тлі численних крахів американських банків і оптимізму щодо запуску спотових Bitcoin-ETF, зазначили в CoinLedger.

Також аналітики сказали, що «власники Bitcoin рідше позбуваються своїх активів, ніж ті, хто зберігає інші криптовалюти».

Нагадаємо, наразі великі покупці діють обережно, проте багато експертів вважають , що цього року BTC вдасться оновити історичний максимум.

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