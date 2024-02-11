У 2023 році криптоінвестори заробили $887 від продажу цифрових активів — Finance.ua

У 2023 році криптоінвестори заробили $887 від продажу цифрових активів
У 2023 році криптоінвестори заробили у середньому $887 від продажу цифрових активів.
Про це йдеться у звіті платформи CoinLedger, яка проаналізувала 500 000 своїх клієнтів.
Зазначається, що криптовалютний ринок зазнав відновлення у 2023 році, у той час, як в 2022 криптоінвестори в середньому втратили $7102.
«Після краху FTX у криптовалютній екосистемі спостерігалося вільне падіння цін на активи. Цей останній підйом підкреслює стійкість індустрії», — заявив Генеральний директор CoinLedger Девід Кеммерер.
У звіті вказано, що у 2022 році обсяг криптовалютного ринку скоротився більш ніж на $1 трлн через падіння декількох проєктів, включно з FTX та Terra. Однак у 2023 році ситуація змінилася на тлі численних крахів американських банків і оптимізму щодо запуску спотових Bitcoin-ETF, зазначили в CoinLedger.
Також аналітики сказали, що «власники Bitcoin рідше позбуваються своїх активів, ніж ті, хто зберігає інші криптовалюти».
Нагадаємо, наразі великі покупці діють обережно, проте багато експертів вважають, що цього року BTC вдасться оновити історичний максимум.
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