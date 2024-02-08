Bitcoin спрогнозували досягнення історичного максимуму у 2024 — Finance.ua

Bitcoin спрогнозували досягнення історичного максимуму у 2024 Сьогодні 06:49 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозували досягнення історичного максимуму у 2024

Наразі флагман крипторинку знаходиться у стійкій консолідації, незважаючи на те, що минулого місяця в США було схвалено галузеві фонди ETF. Поки що великі покупці діють обережно, проте багато експертів вважають, що цього року BTC вдасться оновити історичний екстремум.

Наприклад, популярний трейдер Алан Тардігін нещодавно підтвердив свій довгостроковий прогноз. За словами аналітика, до кінця 2024 року Bitcoin може досягти позначки у $130 000.

У рамках свого аналізу експерт послався насамперед на технічні показники. Він вважає, що довгостроковий тренд зростання ВТС залишається стійким. При цьому великі покупці активізуватимуться з наближенням дати халвінгу.

Засновник фонду Capriole Investments Чарльз Едвардс дотримується ще позитивніших поглядів. Він вважає, що глобальним ціновим орієнтиром для Bitcoin залишається рівень $280 000. Експерт припускає, що ця позначка може бути досягнута флагманським криптоактивом до кінця поточного року.

Криптотрейдер Фред Крюгер зазначив, що в найближчі декілька місяців Bitcoin може досягти ATH, який був зафіксований наприкінці 2021 року на позначці $69 000. На його думку, величезний вплив на розвиток подібної тенденції справила поява спотових Bitcoin-ETF.

Нагадаємо — декілька днів тому голова та генеральний директор Marathon Digital Holdings Фред Тіль підкреслив, що майбутнє подвоєння курсу Bitcoin підвищить його вартість у порівнянні із золотом. Тіль очікує, що ВТС досягне ATH до кінця третього або на початку четвертого кварталу, після чого почнеться розпродаж, який може знизити її вартість.

За словами Тіля, ця тенденція стабілізується до початку 2025 року, після чого почнеться поступове зростання. Таким чином, до кінця 2025 року Bitcoin може досягнути ATH в діапазоні $120 000.

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noworries За матеріалами:

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