Bitcoin досягне $120 000 вже у 2025 році, — криптоаналітик Сьогодні 06:21 — Криптовалюта

Bitcoin досягне $120 000 вже у 2025 році, — криптоаналітик

Голова та генеральний директор Marathon Digital Holdings Фред Тіль підкреслив , що майбутнє подвоєння курсу Bitcoin вдвічі підвищить його вартість у порівнянні із золотом. Про це фахівець заявив під час нещодавнього випуску подкасту The Pomp Podcas.

Зростання BTC забезпечить більшу стабільність під час ринкових спадів, наголосив Тіль.

«Єдина унікальна особливість Bitcoin, якої немає в акцій, — це обмежена кількість токенів», — стверджує криптоаналітик.

Традиційно зменшення вдвічі призводило до різкого зростання вартості BTC, компенсуючи втрати доходів майнерів. Однак Тіль звернув увагу на появу біржових фондів, що торгують Bitcoin (ETF).

На його думку, ці фінансові інструменти, ймовірно, призведуть до більшої ліквідності та зниження волатильності. Це також зробить криптовалюту більш привабливою для інституційних інвесторів. Цей зсув ще більше посилюється торговельною діяльністю навколо ETF, наприклад, переходом від опціонів Grayscale до опціонів з меншою комісією.

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Щодо конкретного прогнозу вартості, Тіль очікує, що ВТС досягне ATH до кінця третього або на початку четвертого кварталу, після чого почнеться розпродаж, який може знизити її вартість. За словами Тіля, ця тенденція стабілізується до початку 2025 року, після чого почнеться поступове зростання. Таким чином, до кінця 2025 року Bitcoin може досягнути ATH в діапазоні $120 000.

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