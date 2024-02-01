Bitcoin спрогнозували істотне зростання до кінця березня — Finance.ua

Bitcoin спрогнозували істотне зростання до кінця березня Сьогодні 05:37 — Криптовалюта

Bitcoin спрогнозували істотне зростання до кінця березня

Керівник 10x Research Маркус Тілен поділився своїми поглядами на стан справ на криптовалютному ринку. Раніше фахівець вірно передбачив падіння вартості біткоїну до $38 000.

Експерт наголосив, що активізувалися великі покупці, що дозволило флагману ринку частково відновити позиції. Є всі шанси, що BTC продовжить висхідну тенденцію і найближчим часом досягне області $43 000, підкреслив Тілен.

Погляди експерта ґрунтуються на теорії Елліота. Вона має на увазі, що котирування рухаються хвилеподібно, а не за простими патернами. Згідно з відомостями глави 10x Research, зараз на ринку завершується четверта хвиля, після якої має відбутися різкий імпульс. Що стосується середньострокових поглядів експерта, він очікує на зростання котирувань BTC до $53 000 до кінця першого кварталу цього року.

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Тим часом тиск продавців на криптовалютному ринку слабшає. Маркус Тілен зазначив: «Потенційним каталізатором зростання біткоїну може стати те, що динаміка відтоку інвестиційних коштів із Grayscale Bitcoin Trust уповільнюється. Також Google дозволив рекламувати флагманський криптоактив та спотові BTC-ETF. Це також може надати додаткову підтримку біткоїну».

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