Bitcoin спрогнозували істотне зростання до кінця березня — Finance.ua

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Bitcoin спрогнозували істотне зростання до кінця березня

Криптовалюта
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Bitcoin спрогнозували істотне зростання до кінця березня
Bitcoin спрогнозували істотне зростання до кінця березня
Керівник 10x Research Маркус Тілен поділився своїми поглядами на стан справ на криптовалютному ринку. Раніше фахівець вірно передбачив падіння вартості біткоїну до $38 000.
Експерт наголосив, що активізувалися великі покупці, що дозволило флагману ринку частково відновити позиції. Є всі шанси, що BTC продовжить висхідну тенденцію і найближчим часом досягне області $43 000, підкреслив Тілен.

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Погляди експерта ґрунтуються на теорії Елліота. Вона має на увазі, що котирування рухаються хвилеподібно, а не за простими патернами. Згідно з відомостями глави 10x Research, зараз на ринку завершується четверта хвиля, після якої має відбутися різкий імпульс. Що стосується середньострокових поглядів експерта, він очікує на зростання котирувань BTC до $53 000 до кінця першого кварталу цього року.
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Тим часом тиск продавців на криптовалютному ринку слабшає. Маркус Тілен зазначив: «Потенційним каталізатором зростання біткоїну може стати те, що динаміка відтоку інвестиційних коштів із Grayscale Bitcoin Trust уповільнюється. Також Google дозволив рекламувати флагманський криптоактив та спотові BTC-ETF. Це також може надати додаткову підтримку біткоїну».
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За матеріалами:
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