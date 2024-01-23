Bitcoin спрогнозували досягнення історичного максимуму за 4 місяці — Finance.ua

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Bitcoin спрогнозували досягнення історичного максимуму за 4 місяці

Криптовалюта
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Bitcoin спрогнозували досягнення історичного максимуму за 4 місяці
Bitcoin спрогнозували досягнення історичного максимуму за 4 місяці
Досвідчений криптовалютний аналітик і трейдер Кевін Свенсон зробив сміливий прогноз щодо майбутньої траєкторії розвитку Bitcoin. На думку експерта, BTC має всі шанси досягти нового історичного максимуму вже через 4 місяці.
Основна увага Свенсона в його останньому аналізі зосереджена на зв’язку між індексом S&P 500 і ціновими коливаннями Bitcoin. Індекс S&P 500, що представляє 500 найбільших американських компаній, історично був попередником основних цінових віх Bitcoin.
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Свенсон підкреслив цю закономірність, особливо в періоди після халвінгів Bitcoin. Аналітик звернув увагу на падіння ВТС у 2016 році. Тоді після того, як індекс S&P 500 піднявся до нових висот, Bitcoin наслідував його приклад, досягнувши нового історичного максимуму приблизно через 7 місяців. Схожа картина спостерігалася і під час третього падіння у 2020 році, що підтверджує думку про те, що рух на фондовому ринку може бути передвісником значних змін у вартості Bitcoin.

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Наразі індекс S&P 500 близький до свого історичного максимуму в 4796 пунктів, встановленого на початку 2022 року. Bitcoin же наразі торгується на 40% нижче свого історичного максимуму. Свенсон інтерпретує ці ознаки як такі, що вказують на майбутній сплеск ВТС.
Спираючись на історичні моделі, аналітик припустив, що Bitcoin залишилося близько чотирьох-шести місяців до досягнення нового історичного максимуму, якщо припустити, що S&P 500 поб'є свій рекорд.
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