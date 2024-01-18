Аналітик спрогнозував ріст Bitcoin та Ethereum до кінця 2024 року — Finance.ua

Аналітик спрогнозував ріст Bitcoin та Ethereum до кінця 2024 року 18.01.2024, 00:36 — Криптовалюта

Аналітик спрогнозував ріст Bitcoin та Ethereum до кінця 2024 року

Автор та ведучий YouTube-каналу Crypto Jebb вивчив ситуацію на ринку криптовалют і оприлюднив власні прогнози. За словами аналітика, курс Bitcoin пробив критичний рівень підтримки та може істотно зрости до кінця року. Схожий сценарій очікує і на головний альткоїн, переконаний Crypto Jebb.

Експерт спрогнозував досягнення позначки $5000 до кінця 2024 року. Дослідник розповів, що котирування BTC впали на 1% за останню добу і на 7.9% за минулі 7 днів. При цьому курс ETH збільшився на 10.2% за тиждень.

Фахівець зазначив, що курс Bitcoin повівся не так, як очікувала більшість аналітиків. Коли він досяг позначки $49 000, трейдери припускали, що далі відбудеться стрибок до $55 000. Однак ціна за добу впала до $41 000. Корекція відбулася після схвалення та запуску спотових ETF.

Crypto Jebb додав, що після запуску аналогічних продуктів на золото вартість дорогоцінного металу знизилася на 10.95% протягом 70 днів. У випадку з Bitcoin спостерігається така ж динаміка, але в коротші терміни.

При цьому дослідник висловив упевненість, що BTC торгуватиметься на рівні $100 000 у період між початком серпня та початком листопада 2024 року.

На його думку, після невеликої корекції, Bitcoin «переживе серйозне ралі і досягне цінового максимуму до кінця 2−3 кварталу».

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