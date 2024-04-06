У соцмережі Telegram з’явилася своя криптовалюта — Finance.ua

У соцмережі Telegram з’явилася своя криптовалюта Сьогодні 23:10 — Криптовалюта

У соцмережі Telegram з’явилася своя криптовалюта, Фото: web-promo.ua

Найближчим часом очікується лістинг на великих централізованих криптобіржах токену Gram від Telegram на блокчейні TON з миттєвими транзакціями та майнінгом на відеокартах. Із моменту старту токен підскочив у ціні 28 тис. разів

Про це повідомляє сайт Happy coin news.

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Як та хто запускав Gram

Група ентузіастів-розробників The Open Network запустили токен 20 січня 2024 року.

За словами Олега Оськольського, одного з творців популярних Telegram-ботів, Gram розробляли як експеримент, однак за перший тиждень залучив кілька тисяч користувачів.

Станом на 25 березня 2024 року кількість холдерів GRAM перевищила 30 тис.

Gram став найшвидшим і найпопулярнішим токеном в екосистемі TON. Ціна Gram підскочила у 28 тис. разів з моменту запуску з $0,107 до $0,03 до кінця березня.

Чим схожі Gram та BTC

Громада навколо Gram називає його аналогом Bitcoin для екосистеми Telegram, а часом і зовсім новим Bitcoin на ринку криптовалют.

Дві криптовалюти дійсно чимось схожі між собою:

обидва токени не мали премайну на старті;

творці Bitcoin та Gram не резервували за собою жодної монети до початку майнінгу;

Bitcoin та Gram не мали приватних раундів фінансування, під час яких кити купили б великі лоти і могли б маніпулювати ціною монет;

Bitcoin та Gram працюють на блокчейні: Bitcoin на своїй мережі, а Gram використовує блокчейн TON;

Bitcoin та Gram створені для швидких та дешевих грошових переказів — від дрібних до великих транзакцій.

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Чим Gram краще за BTC

Транзакції з Gram виконуються миттєво, оскільки монета працює на високопродуктивному блокчейні TON, пропускна здатність якого вже перевищила 100 000 trx в секунду.

Для майнінгу Gram достатньо відеокарти та простого налаштування ПЗ з GitHub, тоді як майнінг BTC на GPU вимагає покупки дорогих обчислювальних машин (ASIC).

Будь-який користувач може майнити Gram, тоді як майнінг BTC тепер доступний лише інвесторам з мільйонним початковим капіталом.

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Децентралізація та безпека

Як і BTC, Gram будується на засадах децентралізації. Створений на блокчейні TON, Gram не залежить від центральних органів управління, що забезпечує його користувачам повний контроль над їх коштами.

Розробники Gram не резервували за собою жодних токенів при його запуску, що робить його розподіл справедливим і відкритим, подібно до розподілу BTC через майнінг.

Блокчейн TON, на якому працює Gram, пройшов безліч тестів безпеки та перевірок, що підтверджують його надійність і стійкість до атак.

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Відновлення екосистеми Telegram

Запуск Gram сприятиме відновленню екосистеми Telegram, яка переживала складний період через постійні блокування в різних країнах.

Відтепер користувачі мають можливість здійснювати швидкі, анонімні та надійні фінансові перекази через месенджер, використовуючи Gram. Це допоможе залучити нових користувачів та стимулювати активність в екосистемі Telegram.

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