Аналітик спрогнозував зростання криптовалюти Ethereum на 125% — Finance.ua

Аналітик спрогнозував зростання криптовалюти Ethereum на 125% 22.03.2024, 00:33 — Криптовалюта

Аналітик спрогнозував зростання криптовалюти Ethereum на 125%

Один з відомих аналітиків спрогнозував , що під час бичачого ринку криптовалюта Ethereum (ETH) зросте на 125% від поточних рівнів.

Про це анонімний ведучий InvestAnswers розповів на YouTube.

Як пояснив експерт, він використовує модель «layer-in, layer-out» для визначення потенційних цінових орієнтирів для основного активу провідної платформи смарт-контрактів. Модель «layer-in, layer-out» базується на різних факторах, таких як аналіз трендів, волатильність і поведінка ринку.

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«Я вважаю, що Ethereum може досягти значного зростання. І згідно з нашою моделлю шарів, це становитиме $8000», — припустив InvestAnswers.

Хоча анонімний аналітик прогнозує нові історичні максимуми для Ethereum, він каже, що ETH становить лише 0,6% його портфеля, оскільки вважає, що інші криптовалюти перевершать ЕТН. Один з альткоїнів, на який експерт звертає увагу, — конкурент Ethereum, Solana (SOL).

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