Algorand, GateToken і PancakeSwap мають шанси перевершити біткоїн у квітні — Finance.ua
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Algorand, GateToken і PancakeSwap мають шанси перевершити біткоїн у квітні

Криптовалюта
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Algorand, GateToken і PancakeSwap мають шанси перевершити біткоїн у квітні
Algorand, GateToken і PancakeSwap мають шанси перевершити біткоїн у квітні
Аналітики криптовалютного ринку відзначають: березень виявився винятково бичачим місяцем для біткоїн. Головна криптовалюта вперше в історії оновила історичний максимум ще до халвінгу. А проте, фахівці виділили три альткоїни, що мають усі шанси перевершити BTC у квітні.
Algorand (ALGO)
З початку року ціна токена ALGO зросла лише на 17%. Однак зараз альткоїн, схоже, готується до масштабного ралі, оскільки лінії EMA (Exponential Moving Average — експоненціальна середня ковзна — ред.) сформували на графіку «золотий хрест» вперше за 4 роки.
Золотий хрест — рідкісний бичачий сигнал, який виникає, коли короткострокова EMA перетинається над довгостроковою. Його появу розглядають як позитивний знак — він вказує на те, що ринок може перейти від спадного тренду до висхідного.
Якщо прогноз виправдає очікування, ALGO, ймовірно, протестує опір на рівні $0,32. У разі вдалого прориву ціна альткоїна зросте до $0,41.
GateToken (GT)
На цей час GT перебуває всього на 22,19% нижче від історичного максимуму, досягнутого 12 травня 2021 року. За останній місяць монета зросла на 98,10% і вперше за 3 роки досягла позначки $10.
Якщо зусиль биків виявиться достатньо, GateToken може повторно протестувати попередній максимум $12,83. Технічні ознаки й активність на ринку вказують на сприятливі умови для GT у найближчій і середньостроковій перспективі.
PancakeSwap (CAKE)
За останній місяць ціна нативного токена майданчика CAKE злетіла на 48,54%. Попри це, він усе ще торгується на 89,42% нижче за ATH, що був досягнутий у квітні 2021 року. Це свідчить про те, що у монети є величезний потенціал для зростання.
За матеріалами:
noworries
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