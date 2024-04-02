Algorand, GateToken і PancakeSwap мають шанси перевершити біткоїн у квітні — Finance.ua

Algorand, GateToken і PancakeSwap мають шанси перевершити біткоїн у квітні 02.04.2024, 01:36 — Криптовалюта

Algorand, GateToken і PancakeSwap мають шанси перевершити біткоїн у квітні

Аналітики криптовалютного ринку відзначають: березень виявився винятково бичачим місяцем для біткоїн. Головна криптовалюта вперше в історії оновила історичний максимум ще до халвінгу. А проте, фахівці виділили три альткоїни, що мають усі шанси перевершити BTC у квітні.

Algorand (ALGO)

З початку року ціна токена ALGO зросла лише на 17%. Однак зараз альткоїн, схоже, готується до масштабного ралі, оскільки лінії EMA (Exponential Moving Average — експоненціальна середня ковзна — ред.) сформували на графіку «золотий хрест» вперше за 4 роки.

Золотий хрест — рідкісний бичачий сигнал, який виникає, коли короткострокова EMA перетинається над довгостроковою. Його появу розглядають як позитивний знак — він вказує на те, що ринок може перейти від спадного тренду до висхідного.

Якщо прогноз виправдає очікування, ALGO, ймовірно, протестує опір на рівні $0,32. У разі вдалого прориву ціна альткоїна зросте до $0,41.

GateToken (GT)

На цей час GT перебуває всього на 22,19% нижче від історичного максимуму, досягнутого 12 травня 2021 року. За останній місяць монета зросла на 98,10% і вперше за 3 роки досягла позначки $10.

Якщо зусиль биків виявиться достатньо, GateToken може повторно протестувати попередній максимум $12,83. Технічні ознаки й активність на ринку вказують на сприятливі умови для GT у найближчій і середньостроковій перспективі.

PancakeSwap (CAKE)

За останній місяць ціна нативного токена майданчика CAKE злетіла на 48,54%. Попри це, він усе ще торгується на 89,42% нижче за ATH, що був досягнутий у квітні 2021 року. Це свідчить про те, що у монети є величезний потенціал для зростання.

noworries За матеріалами:

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