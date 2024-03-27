Експерти визначили ознаки, що вказують на подальше зростання Bitcoin — Finance.ua

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Експерти визначили ознаки, що вказують на подальше зростання Bitcoin

Криптовалюта
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Експерти визначили ознаки, що вказують на подальше зростання Bitcoin
Експерти визначили ознаки, що вказують на подальше зростання Bitcoin
Вартість криптовалюти Bitcoin нещодавно зросла до нового рекордного максимуму, перевищивши $73 800. При цьому аналітики зазначили, що реальна економічна активність у блокчейні ВТС не пришвидшується. На думку дослідників із Blockware Solutions, така розбіжність відображає настрої на ринку.
«Середній обсяг внутрішньомережевих переказів у доларах США (USD) значно нижчий від піку бичачого ринку 2021 року. У ланцюжку практично не переміщується суттєва вартість. Ніхто не хоче продавати свої активи», — заявили аналітики з Blockware Solutions в останньому випуску інформаційного бюлетеня Blockware Intelligence.

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За даними експертів Glassnode, обсяг переказів визначається як вартість загальної кількості BTC, переданих усередині мережі, у доларах США. Станом на 25 березня 2024 року середній обсяг за 7 і 14 днів перебував нижче за $200 000, що далеко від $1 млн і вище, ніж під час бичачого ринку 2021 року.
Прийняття Уолл-стріт спотових Bitcoin-ETF стало головною причиною останнього ралі котирувань BTC. Експерти стверджують, що основні обсяги сконцентровано у фондах. Це також пояснює низькі показники в мережі.
Інші ключові значення вказують на те, що інвестори, які пережили ведмежий ринок 2022, тримають запаси монет, очікуючи продовження зростання ціни BTC. Наприклад, відсоток пропозиції Bitcoin, які востаннє були активні між 3 та 5 років тому, зростає. Аналітики очікують, що найближчими місяцями вартість BTC зросте до шестизначної цифри і зрештою досягне піку, що перевищує $150 000.
«Щойно ми побачимо, що ціна почне рухатися, саме тоді обсяг ончейн-транзакцій зросте. Старі монети перейдуть на біржі на продаж. Доти низькі показники — ознака ліквідності з боку пропозиції», — запевнили аналітики з Blockware Solutions.
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