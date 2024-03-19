Standard Chartered спрогнозував зростання Bitcoin до $150 000 — Finance.ua

Standard Chartered спрогнозував зростання Bitcoin до $150 000 Сьогодні 01:44 — Криптовалюта

Standard Chartered спрогнозував зростання Bitcoin до $150 000

Експерти банку Standard Chartered вважають, що ціна Bitcoin зросте до $150 000 до кінця 2024 року і до $250 000 протягом 2025 року. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на звіт компанії.

Прогноз банку ґрунтується на двох змінних — зміна ціни золота після запуску ETF на базі активу і кореляція вартості Bitcoin із припливом коштів у спотові фонди.

«Ми вважаємо, що аналогія із золотом, з погляду впливу такого фактора, як ETF, і оптимального складу портфеля, залишається гарною відправною точкою для оцінки „правильного“ рівня цін Bitcoin в середньостроковій перспективі», — йдеться у звіті.

У зв’язку з цим експерти банку спрогнозували підвищення курсу до $150 000 до кінця 2024 року і до $250 000 у 2025 році. Умовою для другого сценарію, на думку аналітиків, є приплив коштів у спотові Bitcoin-ETF в обсязі $75 млрд.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.