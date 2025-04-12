У Швеції розробили штучні вибоїни, які з’являються лише перед тими, хто перевищує швидкість — Finance.ua

У Швеції розробили штучні вибоїни, які з’являються лише перед тими, хто перевищує швидкість 12.04.2025, 00:09 — Технології&Авто

У Швеції розробили штучні вибоїни, які з’являються лише перед тими, хто перевищує швидкість

Проста за схемою і не дорога за вартістю експериментальна система Actibump шведської компанії Edeva нагадує водіям, які їдуть занадто швидко, про обмеження швидкості.

Про принцип дії Actibump розповідає motorbiscuit.com.

Як це працює

Технологія Actibump проста за принципом дії. Радари перед встановленою зоною моніторингу вимірюють швидкість автомобіля, що наближається.

Читайте також Україну та ЄС зʼєднає надшвидкісна залізниця — терміни

У разі перевищення водієм швидкості система це фіксує й автоматично подає команду на блок управління.

Вмонтований у дорожнє покриття на рівні землі клапан відчиняється, завдяки чому утворюється канавка глибиною 6 см.

Таким чином на дорожньому полотні з’являється штучна вибоїна. Вона добре помітна водієві, але йому на швидкості вже не уникнути відчутного стусана. Шкоди це не накоїть, але про швидкість «нагадає». Якщо ж водій їде з дозволеною швидкістю, дорога залишається рівною.

Винятки для екстрених служб

Про наявність системи заздалегідь повідомляють дорожні знаки та дорожня розмітка. Тож водії мають достатньо часу, щоб перевірити свою швидкість і за необхідності скоригувати її.

Звісно, винятки можуть бути. Вони зроблені для карет швидкої медичної допомоги, пожежних та поліцейських машин. Щоправда, це за умови, що їх екіпажі поспішають у надзвичайних ситуаціях.

Для безперешкодного проїзду їм видаються спеціальні транспондери, за допомогою яких можна тимчасово вимикати систему.

Всі учасники дорожнього руху, що їдуть з дозволеною швидкістю, навіть не помічають системи. Велосипедисти ж можуть проїхати повз сталеві плити.

Особливо ефективна така система на під’їздах до шкіл, перед нерегульованими пожвавленими перехрестями, на під’їзді до місць масового відпочинку людей.

Розробники Edeva зазначають, що Actibump можна ефективно використовувати перед пунктами збору мита або митними пунктами, а також у місцях, де багато пішоходів ходять між транспортними засобами.

Якщо автомобіль у справному технічному стані, то пошкодження від 6-сантиметрової ямки та перепони на виїзді з неї не буде.

У компанії також зазначають, що механічному прибиранню вулиць та розчищенню снігу пристрій не заважатиме, як часто це відбувається через нерівності.

Система для двох смуг коштує в межах 45 тис. євро. Шведський виробник Edeva вже змонтував понад 100 установок у скандинавських країнах. Перший Actibump був встановлений у Лінчепінгу, Швеція, у 2010 році.

Установки діють на об’єктах у столиці Швеції Стокгольмі, а також у менших містах мережі доріг Шведської транспортної адміністрації. Є такі установки навіть в Австралії, не кажучи вже про набагато ближчу Ісландію.

Це практично той самий «лежачий поліцейський». Різниця лише в тому, що той горбиком догори створює перепону, а Actibump — ямкою донизу робить те саме.

Захистіть своє авто на всі 100%! Порівнюйте та обирайте найкращий варіант каско прямо на Finance.ua.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.