Японія представила новий «землетрусостійкий» швидкісний потяг (фото, відео) — Finance.ua

Японія представила новий «землетрусостійкий» швидкісний потяг (фото, відео) Сьогодні 06:06 — Технології&Авто

Японія представила новий «землетрусостійкий» швидкісний потяг (фото, відео)

Японія представила новий «сейсмостійкий» швидкісний потяг зі швидкістю 200 миль/год (320 км/год), розроблений британською фірмою. Про це пише dailymail

Новий поїзд Східно-Японської залізничної компанії (JR East) — E10 — вийде в експлуатацію в 2030 році і замінить існуючі швидкісні поїзди E2 і E5 на маршруті Тохоку, який з’єднує Токіо з містом Аоморі на півночі країни.

Tangerine було доручено створити як «вражаючий» двоколірний поїзд з «витонченим інтер’єром, який охоплює різні класи пасажирів».

Яскраво-зелений колір у верхній частині потяга має назву «цугару», а темно-зелений колір у нижній частині — «вечірній в’яз». Його графічні форми відображають силуети квітів сакури — знаковим символом Японії.

Мережа потягу підключена до датчиків землетрусів. Якщо фіксується поштовх — поїзд автоматично зупиняється. Він матиме коротший гальмівний шлях і «динамічні демпфери для поглинання трясіння під час землетрусів», щоб запобігти пошкодженню потяга і сходженню з рейок.

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