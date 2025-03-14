Японія представила новий «землетрусостійкий» швидкісний потяг (фото, відео) — Finance.ua
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Японія представила новий «землетрусостійкий» швидкісний потяг (фото, відео)

Технології&Авто
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Японія представила новий «землетрусостійкий» швидкісний потяг (фото, відео)
Японія представила новий «землетрусостійкий» швидкісний потяг (фото, відео)
Японія представила новий «сейсмостійкий» швидкісний потяг зі швидкістю 200 миль/год (320 км/год), розроблений британською фірмою. Про це пише dailymail.
Новий поїзд Східно-Японської залізничної компанії (JR East) — E10 — вийде в експлуатацію в 2030 році і замінить існуючі швидкісні поїзди E2 і E5 на маршруті Тохоку, який з’єднує Токіо з містом Аоморі на півночі країни.
Японія представила новий «землетрусостійкий» швидкісний потяг (фото, відео)
Tangerine було доручено створити як «вражаючий» двоколірний поїзд з «витонченим інтер’єром, який охоплює різні класи пасажирів».
Яскраво-зелений колір у верхній частині потяга має назву «цугару», а темно-зелений колір у нижній частині — «вечірній в’яз». Його графічні форми відображають силуети квітів сакури — знаковим символом Японії.
Японія представила новий «землетрусостійкий» швидкісний потяг (фото, відео)
Мережа потягу підключена до датчиків землетрусів. Якщо фіксується поштовх — поїзд автоматично зупиняється. Він матиме коротший гальмівний шлях і «динамічні демпфери для поглинання трясіння під час землетрусів», щоб запобігти пошкодженню потяга і сходженню з рейок.
Відео для перегляду тут.

Страхування для виїзду за кордон

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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