У Резерв+ додали нову категорію відстрочки — Finance.ua
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У Резерв+ додали нову категорію відстрочки

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У Резерв+ додали нову категорію відстрочки
У Резерв+ додали нову категорію відстрочки, mod.gov.ua
У Резерв+ зʼявилася відстрочка для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Щоб отримати відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України, а також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану.
Як оформити відстрочку:
  • натиснути на три крапки на головному екрані в застосунку;
  • обрати пункт «Подати запит на відстрочку»;
  • вибрати відповідну категорію.
Після цього користувач отримає сповіщення з результатом розгляду.
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Нагадаємо, що відстрочки в Резерв+ запустилися в листопаді минулого року. Зараз 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.
Нагадаємо, раніше в застосунку Резерв+ додалися два нових сервіси: відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.
Віднедавна військовозобов’язані можуть сплатити штраф за несвоєчасне уточнення персональних даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%. Проте навіть після оплати громадяни зобов’язані оновити свої дані.
За матеріалами:
Finance.ua
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