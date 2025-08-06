У Резерв+ додали нову категорію відстрочки — Finance.ua

У Резерв+ додали нову категорію відстрочки Сьогодні 13:30

У Резерв+ додали нову категорію відстрочки, mod.gov.ua

У Резерв+ зʼявилася відстрочка для подружжя, в якому чоловік або дружина мають інвалідність І або II групи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Щоб отримати відстрочку, інформація про інвалідність має бути в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України, а також необхідно мати запис про шлюб в Державному реєстрі актів цивільного стану.

Як оформити відстрочку:

натиснути на три крапки на головному екрані в застосунку;

обрати пункт «Подати запит на відстрочку»;

вибрати відповідну категорію.

Після цього користувач отримає сповіщення з результатом розгляду.

Нагадаємо, що відстрочки в Резерв+ запустилися в листопаді минулого року. Зараз 40% від усіх відстрочок оформлюється саме в застосунку.

Нагадаємо, раніше в застосунку Резерв+ додалися два нових сервіси: відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.

Віднедавна військовозобов’язані можуть сплатити штраф за несвоєчасне уточнення персональних даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%. Проте навіть після оплати громадяни зобов’язані оновити свої дані.

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