У Реєстрі збитків з’явилася нова категорія для тих, хто втратив доступ до майна на окупованих територіях — Finance.ua

У Реєстрі збитків з’явилася нова категорія для тих, хто втратив доступ до майна на окупованих територіях Сьогодні 08:36 — Особисті фінанси

У Реєстрі збитків з’явилася нова категорія для тих, хто втратив доступ до майна на окупованих територіях

Реєстр збитків для України оголосив про запуск категорії заяв, що стосується втрати доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомила пресслужба реєстру.

«Реєстр збитків для України запустив нову категорію заяв на відшкодування збитків, завданих війною в Україні: A3.6 — Втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що категорія A3.6 доповнює категорії заяв щодо житлового та нежитлового нерухомого майна, що було пошкоджена або знищена внаслідок війни (A3.1 та A3.2 відповідно), які вже відкриті для подання до Реєстру.

Яке майно підпадає під категорію

Ця категорія призначена для власників нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованих територіях, які втратили доступ або контроль над своїм майном внаслідок агресії російської федерації проти України.

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Ця категорія включає позбавлення власників як житлового, так і нежитлового нерухомого майна, повністю або в значній частині можливості доступу, користування, володіння або розпорядження своїм майном без залежності від російської федерації, її уряду, місцевих та регіональних органів влади або будь-якої організації, що перебуває в їхній власності або під їхнім контролем.

Як подати заяву

Українці можуть подати заяву про відшкодування лише щодо вартості нерухомого майна.

Для подання заяви власники мають довести, що право власності належить їм та надати документи на підтримку своєї заяви.

Заяви до Реєстру можна подати через державний веб-портал Дія

Довідка Finance.ua:

Міжнародний Реєстр збитків від російської агресії приймає заяви від усіх постраждалих українців лише за однією категорією щодо пошкодженого чи знищеного житла, починаючи від 24 лютого 2022 року. Перші виплати теоретично можуть розпочатися у 2027 році;

у 2025 році Міністерство цифрової трансформації планує запустити всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих росією;

Зеленський раніше заявляв, що збитки, яких Україна зазнала внаслідок російської агресії, сягнули близько 800 мільярдів доларів.

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