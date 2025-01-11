У поліції спростували інформацію про автоматичні штрафи за відсутність автоцивілки — Finance.ua

У поліції спростували інформацію про автоматичні штрафи за відсутність автоцивілки Сьогодні 10:19 — Особисті фінанси

У поліції спростували інформацію про автоматичні штрафи за відсутність автоцивілки

Останнім часом у мережі шириться інформація про нібито впровадження системи автоматичної фіксації штрафів за відсутність страхового полісу у водіїв. Однак це неправда.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Чому це наразі не можливо

Відсутність законодавчої бази. За словами Білошицького, на сьогодні немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення.

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Для цього необхідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів, які регулюватимуть це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення.

Технічна неготовність системи. Система автофіксації поки що не адаптована для виявлення таких порушень.

Зазначається, що це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно.

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Про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі громадян повідомлять заздалегідь, з офіційних джерел.

Однак поліція може фіксувати відсутність страхового полісу під час зупинки транспортного засобу.

Тож оформлення «автоцивілки» залишається обов’язковим. Білошицький наголосив, це не лише вимога закону, а й запорука вашої безпеки.

Довідка Finance.ua:

у 2024 році сума нарахованих страхових відшкодувань за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів (ОСЦПВ) збільшилася на 27,5%, майже досягнувши 3,5 мільярда гривень;

з 2025 року набуває чинності новий закон про ОСЦПВ. Суми страхових виплат суттєво зростають, хоча й поетапно — частина з них прив’язана до дати закінчення війни, однак від 1 січня 2025 року набуває чинності норма про збільшення основних страхових виплат.

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