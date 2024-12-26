Стало відомо, яку суму виплат отримали українці у 2024 році за «автоцивілкою» — Finance.ua

Стало відомо, яку суму виплат отримали українці у 2024 році за «автоцивілкою» Сьогодні 18:03 — Технології&Авто

Стало відомо, яку суму виплат отримали українці у 2024 році за «автоцивілкою», Фото: freepik

3,5 мільярда гривень. У 2024 році сума нарахованих страхових відшкодувань за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ( ОСЦПВ ) збільшилася на 27,5%, майже досягнувши

Про це в повідомив генеральний директор Моторно-страхового бюро України (МТСБУ) Олександр Берназюк в інтерв’ю «Укрінформу».

Позитивна динаміка ринку ОСЦПВ

Берназюк зазначив, що ринок ОСЦПВ демонструє позитивну динаміку.

Кількість укладених договорів зросла на 0,43% і досягла 5 736 490, а сума нарахованих страхових премій збільшилася на 19,95%, до 7,56 мільярда гривень. Середній розмір премії також зріс на 19,44%, досягнувши 1 318,20 гривень.

Окрім того, кількість вимог на виплату збільшилася на 13,45%, а сума нарахованих страхових відшкодувань — на 27,5%, майже досягнувши 3,5 мільярда гривень.

Це свідчить про загальне зростання попиту на страхові послуги та збільшення обсягів виплат у страхових випадках, вважає гендиректор МТСБУ.

Скільки авто в Україні не застраховані

Водночас, за його оцінками, близько 20−25% транспортних засобів в Україні залишаються незастрахованими.

«За різними підрахунками, в країні приблизно 10−11 мільйонів транспортних засобів. Страхові поліси купують власники приблизно 8 мільйонів із них. Є частина транспортних засобів, власники яких звільняються від обов’язку мати страховий договір, а також випадки, коли транспортний засіб зареєстрований, але фактично вже не використовується. Тому підрахувати точну кількість незастрахованого транспорту — доволі складне завдання», — визнав Берназюк.

Плани щодо автоцивілки

Поміж завдань на найближчу перспективу він назвав впровадження «автоцивілки» для відомчого транспорту (пожежні автомобілі, карети швидкої допомоги тощо).

Але для цього потрібно створити спеціальний реєстр таких транспортних засобів.

Відповідаючи на запитання журналіста Укрінформу, Берназюк не виключив, що невдовзі в Україні стане обов’язковим і страхування цивільно-правової відповідальності власників електросамокатів.

Нагадаємо, з нового року страхові суми, тобто ліміти відповідальності, за договорами обов’язкового страхування відповідальності власників автотранспортних засобів зростуть приблизно у півтора разу.

Укрінформ За матеріалами:

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