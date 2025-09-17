Apple підтвердила роботу над повністю скляним iPhone 17.09.2025, 02:05 — Технології&Авто

Apple підтвердила роботу над повністю скляним iPhone

Інженери корпорації Apple продовжують працювати над реалізацією ідей засновника компанії Стіва Джобса. Тепер у компанії підтвердили — вони працюють над смартфоном iPhone, виконаним із цілісного скла.

Як пише видання WCCF Tech, керівник відділу розробки програмного забезпечення Apple Алан Дай розповів про це в інтерв’ю The Wall Street Journal. За його словами, ще одним кроком у цьому напрямку став надтонкий iPhone Air, який був представлений на презентації 9 вересня.

Ідея Джобса полягала у створенні цілісного пристрою, екран якого займав би всю передню панель. iPhone Air наразі є найближчим до її реалізації гаджетом. Його товщина складає всього 5,6 мм, що є рекордом для смартфонів Apple.

Пристрій виконаний у полірованій титановій рамці та захищений з обох боків склом Ceramic Shield 2. За словами виробника, цей матеріал забезпечує втричі кращу стійкість до подряпин та вчетверо кращий захист від тріщин. В результаті телефон має не тільки футуристичний вигляд, але й підвищену міцність.

iPhone Air ще цікавіший тим, що він натякає на майбутнє. Раніше ходили чутки, що у 2027 році Apple планує представити модель смартфона під кодовою назвою Glasswing. Вона має ще більше просунути компанію на шляху до втілення концепції Джобса. У ній мають з’явитися вигнуті скляні краї та більш тонкі рамки. Припускають також, що у ній нарешті зникне виріз на екрані.

Якщо це правда, це може врешті-решт втілити в життя початкові плани Стіва Джобса — iPhone, який виглядає і відчувається як цілісна скляна пластина.

