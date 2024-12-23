Соціальне страхування по-новому: хто отримає 40 тис. грн — Finance.ua

Соціальне страхування по-новому: хто отримає 40 тис. грн Сьогодні 09:15 — Страхування

Соціальне страхування по-новому: хто отримає 40 тис. грн

Міністерство соціальної політики готує до другого читання проєкт закону про реформування системи соціального страхування. Реформа має на меті створити сучасну систему підтримки, яка надасть людині, що зіткнулась із травмою чи хворобою, як фінансову допомогу, так і можливості для відновлення та повернення до самостійного життя.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Законопроєкт був ухвалений у першому читанні. Що залишається без змін:

статус інвалідності;



всі групи інвалідності;

для всіх осіб, які мають інвалідність, а також потерпілих від нещасного випадку зберігаються всі виплати на весь період встановленої інвалідності або ступеня втрати працездатності потерпілим;

якщо в людини інвалідність або ступінь втрати працездатності потерпілим встановлені безстроково, всі виплати за нею зберігаються довічно, потреби проходити будь-яку переоцінку немає.

Які зміни планують реалізувати:

максимальний розмір щомісячної страхової виплати (у разі нещасного випадку на виробництві збільшиться до 5-ти мінімальних заробітних плат — 40 тис. грн (наразі максимальний розмір виплати — 32 тис. грн);

лікарняний оплачуватиметься до 14 місяців, адже важкі травми чи захворюваннях можуть потребувати більшого часу для лікування та відновлення людини;

для людей з частковою працездатністю знімаються обмеження в три місяці у виплатах допомоги по безробіттю. Іноді пошук роботи, яка влаштовує людину, може зайняти більший час. Планується збільшити час, протягом якого держава фінансово підтримуватиме людину.

Підтримка ветеранів

Реформа змінює підхід до підтримки ветеранів, забезпечуючи їм допомогу на всіх етапах: під час лікування, після його завершення та у процесі пошуку роботи.

Як зараз:

під час лікування: якщо військовослужбовець отримав поранення і звільнився під час лікування, він не отримує жодних виплат, якщо не працевлаштований;

після лікування: людина після завершення лікарняного залишається без фінансової підтримки до оформлення іншого виду допомоги, що створює перерву в доходах.

Що планують змінити:

під час лікування: військовослужбовці, які звільнилися через поранення, отримуватимуть лікарняний у розмірі 100% грошового забезпечення (без бойових доплат) на весь період лікування;

після завершення лікування: одразу після закінчення лікарняного проводиться оцінка обмежень у сфері зайнятості, яка дозволяє автоматично призначити новий вид фінансової допомоги без перерви у виплатах. У разі повної втрати працездатності ветеран отримуватиме щомісячну виплату у розмірі 100% грошового забезпечення. Якщо ветеран може працювати, але його дохід зменшився, держава компенсуватиме різницю між попереднім і нинішнім доходом;

пошук роботи: ветерани, які шукають роботу разом із Службою зайнятості, отримуватимуть не менше 50% грошового забезпечення на період пошуку.

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