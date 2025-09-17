6 найкращих бюджетних кросоверів 2025 року 17.09.2025, 01:19 — Технології&Авто

6 найкращих бюджетних кросоверів 2025 року

Купівля нового позашляховика не обов’язково спустошитm ваш банківський рахунок. Насправді, коли справа доходить до ціни та паливної ефективності, позашляховики є одними з досить економних варіантів. Тож можна точно придбати надійний та добре оснащений автомобіль, не перевищуючи бюджет.

Редакція Go Banking Rates з посиланням на автомобільного експерта Лорен Фікс представила ТОП-6 найкращих бюджетних позашляховиків. Основні критерії відбору — цінова доступність, економічність та рівень комплектації.

Hyundai Tucson (від $30 200)

Просторий салон, гібридна силова установка, розширена гарантія та сучасні технології роблять цю модель вдалим вибором для сімейних поїздок.

Toyota Corolla Cross (від $25 585)

Надійність, гібридна система з витратою від 7,5 л/100 км та пакет безпеки Toyota Safety Sense забезпечують високу цінність за невеликі гроші.

Chevrolet Trax (від $21 895)

Один із найдоступніших варіантів із сучасним інтер’єром, екраном на 8″, підтримкою Apple CarPlay/Android Auto та витратами палива в районі 7,5 л./100 км забезпечили моделі третє місце в даному рейтингу.

Читайте також BMW представила електрокросовер iX3 (фото)

Volkswagen Taos ($26 420)

Просторий салон, повний привід, німецьке складання та витрата близько 7,5 л./100 км роблять авто одним із найбільш конкурентоспроможних у своєму сегменті.

Nissan Kicks ($23 220)

Тішить власників містким багажником, низькими витратами на обслуговування та гарною паливною економічністю.

Читайте також Huawei представила три нові електрокросовери (фото)

Alfa Romeo Tonale ($39 785)

Італійський дизайн, багата комплектація і гібрид, що підключається, роблять модель доступною альтернативою більш дорогим авто преміум-сегменту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.