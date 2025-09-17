6 найкращих бюджетних кросоверів 2025 року
Купівля нового позашляховика не обов’язково спустошитm ваш банківський рахунок. Насправді, коли справа доходить до ціни та паливної ефективності, позашляховики є одними з досить економних варіантів. Тож можна точно придбати надійний та добре оснащений автомобіль, не перевищуючи бюджет.
Редакція Go Banking Rates з посиланням на автомобільного експерта Лорен Фікс представила ТОП-6 найкращих бюджетних позашляховиків. Основні критерії відбору — цінова доступність, економічність та рівень комплектації.
Hyundai Tucson (від $30 200)
Просторий салон, гібридна силова установка, розширена гарантія та сучасні технології роблять цю модель вдалим вибором для сімейних поїздок.
Toyota Corolla Cross (від $25 585)
Надійність, гібридна система з витратою від 7,5 л/100 км та пакет безпеки Toyota Safety Sense забезпечують високу цінність за невеликі гроші.
Chevrolet Trax (від $21 895)
Один із найдоступніших варіантів із сучасним інтер’єром, екраном на 8″, підтримкою Apple CarPlay/Android Auto та витратами палива в районі 7,5 л./100 км забезпечили моделі третє місце в даному рейтингу.
Читайте також
Volkswagen Taos ($26 420)
Просторий салон, повний привід, німецьке складання та витрата близько 7,5 л./100 км роблять авто одним із найбільш конкурентоспроможних у своєму сегменті.
Nissan Kicks ($23 220)
Тішить власників містким багажником, низькими витратами на обслуговування та гарною паливною економічністю.
Читайте також
Alfa Romeo Tonale ($39 785)
Італійський дизайн, багата комплектація і гібрид, що підключається, роблять модель доступною альтернативою більш дорогим авто преміум-сегменту.
Поділитися новиною
Також за темою
Apple підтвердила роботу над повністю скляним iPhone
6 найкращих бюджетних кросоверів 2025 року
Трамп хоче розвивати аеротаксі в США
Saab представила дешеву ракету проти рою дронів
Китайські вчені створили ШІ, що працює у 100 разів швидше за конкурентів
SpaceX готується до виходу на ринок мобільних мереж